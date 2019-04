Od Alena Balena oprostila se njegova neutješna obitelj, ali i brojni kolege te prijatelji.

Na zagrebačkom Mirogoju u 15 sati počeo je sprovod radijskog voditelja i suosnivača Yammat FM-a Alena Balena.

Podsjetimo, cijenjeni hrvatski stručnjak za sinkronizaciju i glazbenik te dugogodišnji suradnik Nove TV Alen Balen iznenada je preminuo prošlog petka u 48. godini života.

"Siguran sam da ovolika prisutnost znači da je Alen bio ljubitelj života. Marko i Nora, tata vas gleda s neba i želi da budete radosni i da tako idete kroz život", uputio je svećenik nekoliko utješnih riječi obitelji.

"Alen je bio najduhovitiji čovjek kojeg poznajem, ali i najveći profesionalac kojeg sam sreo u svom životu. U trenutku kad bi stavio te slušalice na uši i rekao ''Večeras na Novoj TV'' prestajali bi i vicevi i šale. Do savršenstva je doveo taj svoj glas, dobio nadimak ''The Voice'' i učinio ga toliko prepoznatljivim da dominira u hrvatskom eteru i to je, rekao bih, njegova najveća ostavština. Međutim, prije svega, Alen je bio veliki čovjek i moj veliki prijatelj. Užasno će mi nedostajati. Što reći, počivaj u miru, legendo", otkrio je novinar Dnevnika Nove TV Andrija Jarak koji se i danas oprostio od kolege.

U četvrtak, 4. travnja, u zagrebačkoj Laubi bit će održana i komemoracija za Alena, s početkom u 19 sati. "Dragi slušatelji i prijatelji radija, od našega Alena oprostit ćemo se u srijedu, 03.travnja na Mirogoju u 15:00. U četvrtak, 04. travnja u 19:00 u Laubi će se održati komemoracija. Hvala na svim toplim riječima koje stižu na naše adrese ovih dana. Neopisivo je vidjeti koliko i vi osjećate sve što je utkao u Yammat FM. Vaši Yammatovci!", napisali su uprošlu nedjelju s Yammat FM-a.