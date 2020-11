Špiro Guberina službeno je u mirovinu otišao prije gotovo 20 godina, no nikada nije htio prestati raditi. Za IN magazin je prije nekoliko godina ispričao sve o pozadini svoje karijere.

Domaća glumačka scena u petak se oprostila od legendarnog glumca Špire Guberine, koji je preminuo u 88. godini.

''Nekako vrijeme moram ubiti, inače ako razmišljam o besmislici života, to je onda grozno. Onda idem i pričam svašta'', ispričao je Špiro za IN magazin prije nekoliko godina. Svakoga dana organizirao je da ima puno radno vrijeme, šetao se gradom, posjećivao izložbe i sajmove. S 82 godine odradio je prvi mjuzikl u karijeri, a radilo se o mjuziklu "Mirakul".

Veselio se Domu za starije, a ekipi IN magazina onda je rekao kako je za tamo pripremio organizirati vlastitu glumačku skupinu i režirati Romea i Juliju.

''Čim dođem, napravit ću audiciju za Julije, to su zrele kolegice od 60, 70, a Romeo ću biti ja. To je isto borba protiv te depresije, da ne budete tužni', govorio je.

Načuo je, kako je govorio, priče kako se odlaskom u dom ljudi znaju čak i ponovno zaljubiti. No on je svojoj Ingrid bio vjeran do kraja.

''Jako sam oprezan, znate, neću popustiti, ja imam dosta životnog iskustva. Poslije smrti moje supruge, ja sam tad imao 61 godinu, pa kad sam izdržao tih 20 godina neću pod stare dane posustati'', rekao je tada.

Iako je odglumio mnogobrojne uloge, izdvojio je u čemu se najbolje snalazio.

''Igrao sam te likove koji su malo pomaknuti, koji nisu normalni. Ja takve koji nisu normalni više volim, poznatiji su nego neki koji su jako mudri'', rekao je onda Špiro.

Gluma mu je oduvijek bila velika ljubav, no na prvu je odlučio upisati fakultet građevine.

''Počeo sam studirati građevinu, ali što ja znam, znate, sad bi se već moji mostovi možda počeli rušiti, a ja bih možda bio u zatvoru - to su odgovorni poslovi. A ovo, napravim koji lapsus, ljudi se smiju greškama, tako da mi je život lakši nego da sam kopao. Gluma nije lak posao, ali je lakše nego kopati'', istaknuo je Guberina u intervjuu za IN magazin 2016. godine.