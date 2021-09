Iznenađenje prve emisije bio je iluzionist Staneli koji je svojim trikom s kartama, od kojih je jednu naposljetku „pretvorio“ u fotografiju Majinog sina, Maju toliko oduševio i rasplakao da mu je stisnula zlatni gumb.

Prva epizoda nove, osme sezone Supertalenta potvrdila je da je hrvatska publika željna dobre zabave i smijeha. S nestrpljenjem očekivana nova sezona već u prvoj epizodi donijela je brojna uzbuđenja, ali i velika iznenađenja. Gledatelji su tako upoznali kandidate koji su ih svojim nastupima i životnom pričom raznježili, ohrabrili, uveselili, a poneki su ih i dobro nasmijali.

Iznenađenje prve emisije bio je iluzionist Staneli koji je svojim trikom s kartama, od kojih je jednu naposljetku „pretvorio“ u fotografiju Majinog sina, Maju toliko oduševio i rasplakao da mu je stisnula zlatni gumb. ''Sad ste me slomili do kraja. I da se ovo nije dogodilo morala bih vam reći da je ovaj nastup bio stvarno fenomenalan. Posebno si me dirnuo, iznimno si talentiran i imam osjećaj da iza ove priče ima još 100 priča koje bih voljela čuti. Kao netko tko može biti poticaj i motivacija drugima i kao netko tko može pokazati da ako želi, da može napraviti sve što hoće, od mene imaš zlatni!'' poručila mu je Maja netom prije stiska gumba te zaključila: ''Kupio me za cijeli život!!''

Zanimljiv nastup osigurao je i slikar iz Podgorice, Matan Vukčević, koji se predstavio talentom brzog slikanja kao spoja glazbe i slikanja kroz pokret. Prije samog nastupa naglasio je kako želi poslati poruku svima onima koji se bore s depresivnim mislima da se nastave boriti za i kroz život. ''Evidentno radite na svoj način umjetnost. Umjetnost i služi da provocira, da propitkuje, da se kroz umjetnost izražavamo. Ovaj drugi dio vašeg performansa je opet dio cijele te priče, meni začudan. Baš ovog trenutka nemam neki definiran stav o vama'' komentirala je Martina, Janko je zaključio da je Matan u Crnoj Gori rock zvijezda slikarstva, dok je Maja kazala: ''Ja ne znam što je vama, ovo je fenomenalno! Vi ste toliko drugačiji od ostalih da to ovu emisiju čini sjajnom! Nisam se nadala ovom wow glitter efektu, radili ste cijelo vrijeme u ritmu, izbor muzike je totalno nebitan, napravili ste megasliku u takvom kratkom roku, Vi ste supertalent!''



Wow efekt žiriju i publici bez sumnje te također četiri glasa da osigurala je Brazilka Luana Cayres koja je nastup započela plešući sambu, da bi ubrzo kosu prikačila na visilicu te vrteći se u zraku izvodila cirkuske akrobacije. ''Tvoja pojava na pozornici je bila impresivna i počela si plesati i isprva mi se nije svidjelo. Zatim je došao preokret i glava me počela boljeti. Poštovanje, doista!'' poručila joj je Martina, a Janko je dodao: ''Nastup je bio vrlo dobar, sve mi se svidjelo, ples i dio s kosom. Imaš odličnog frizera. Dok si nastupala, mi smo plakali, a ti si se smiješila! Zadivljen sam.''

Četiri glasa da osvojila je i skupina iz TKD Marjan koja je borilačke vještine vješto upakirala u koreografiju i tako oduševila žiri. ''Koliko mene pamćenje služi, meni je ovo najbolja borilačka točka koju sam ja vidio do sada'' kazao je Janko, a Maja im je poručila: ''Prezanimljivo, fenomenalno! Sigurna sam da ste motivirali ljude da se upišu, mislim da je ovo genijalan sport i nekako nakon dugo vremena sam vidjela nešto baš zabavno!''

Od plesača u prvoj epizodi nove sezone vidjeli smo PK Korak iz Čakovca koji je svojom koreografijom izuo žiri iz cipela. ''Samo bih rekao da plesno, društveno, energetski, emotivno, psihološki ste sigurno donijeli svima korist, a prije toga i vama. Bravo!'' poručio im je Davor, Maja je bila impresionirana njihovom energijom, a Martina je komentirala: ''Ove sezone nemamo baš puno plesnih skupina iz objektivnih razloga – nije se moglo plesati, nije se našla motivacija za plesanjem, bilo je teško organizirati treninge na otvorenom, Zoomove… Mislim da ste vi uspjeli sa svojim dolaskom i ovom koreografijom nadoknaditi nedostatak ostalih plesnih klubova jer toliko ste snažni da vrijedite barem za njih deset!''



Žiri nije mogao sakriti ni svoje oduševljenje nastupom natjecateljice Azre Grljević iz Sarajeva, koja se predstavila orijentalnim plesom. ''Kakav nastup! Ne mogu reći koliko ste imali zahtjevne elemente koliko sam bila fokusirana na vaše tijelo i glavu. Toliko kao žena ste senzualna, atraktivna, seksi, da zapravo možete i otplesati nešto loše jer ste toliko dominantna i karizmatična da preuzmete fokus potpuno na sebe, što je sjajno!'' Janko je kazao kako je uspio samo na tri sekunde maknuti pogled s nje da bi vidio kako ju ostatak žirija gleda, a Davor je komentirao: ''Možda je to moj dojam trbušnog plesa da je kod nas malo stigmatiziran i da ga ljudi najčešće vide u jednoj uskoj kategoriji koja se najčešće prezentira. Ti si stvarno uspjela pokazati, ja bih rekao, paletu emocija, stanja i svega što se može prikazat plesom. Rekao bih da si prikazala cijeli život!''

Paletu emocija zasigurno je proživio žiri i tijekom nastupa natjecateljice Lucije Šarčević iz Prozor Rame koja se predstavila pjesmom Žute dunje grupe Indeks. ''Jako je fora ova ABA forma koju nudiš. Znači A forma si ti privatno, dođeš, predstaviš se, djevojčica suzdržana i uzbuđena, i onda dođe B forma – odjednom se promjeni tvoj pogled i izraz lica, postaješ jedna mala boginja glazbe i sad se opet vraćaš u A formu, u djevojčicu. Tvoju glazbu i tvoje viđenje glazbe bi zbilja s velikim strahopoštovanjem prepustila da ne komentiram. Toliko ga doživljavam velikim!'' poručila joj je Martina, a Maja je kazala: ''Malo sam se rasplakala, previše sam se i raznježila, ti si stvarno jedno pravo malo savršenstvo!''



Jedanaestogodišnji bećar Fabijan Kovačević iz Novske predstavio se vlastitom skladbom Ružo, Ružice te osvojio srca publike i žirija. ''Fabijane, ti si takvo jedno čudo, ti si jedan veliki, odrastao čovjek sa smo 11 godina! Ja ne znam kako da te opišem, tvoja energija, tvoje samouvjerenost, način na koji izvodiš glazbu koju pišeš i koju pjevaš, ti si mali fenomen!'' oduševljena je bila Maja, a Davor je zaključio: ''Ti si i čuvar tradicije, ali si i budućnost. U teoriji, da dođe do neke katastrofa i sva ta elektronika, struja i društvene mreže odu, ti bi i dalje mogao pjevati.''

Za veselu atmosferu u studiju pobrinuo se slovenski boy band Polkaholiki koji su izveli pjesmu Miše Kovača Drugi joj raspliće kosu i to na harmonici! ''Neobična ste kombinacija, puni ste energije, mladi, usklađeni!'' poručio im je Davor, a Martina je zaključila: ''Tko god vas je spojio zajedno je ingenijalan! Meni ste zanimljivi, zabavni, imate taj četverolist, četiri različite osobnosti, dobro međusobno korespondirate!'' Dok su Matina, Maja i Davor bili oduševljeni njima, Janka nisu uspjeli u potpunosti osvojiti, pa im je on za nastup ipak dao ne.

Osim zlatnog gumba, u prvoj epizodi vidjeli smo i četiri iksa. Supružnici Bianca i Roman odlučili su se za pjesmu Franka Sinatre My way koju je pjevao Roman dok ga je Bianca pratila na violini. Njihov nastup nije se svidio žiriju, a nakon što su se iznad natjecatelja zacrvenila čestiri iksa, ni to ih nije uspjelo omesti. Cijeli nastup kulminirao je sukobom sa žirijem. ''Volio bih da je prošlo bolje, ali moglo je i gore'' poručio je Roman na odlasku.