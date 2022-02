Sudeći prema posljednjim paparazzo fotografijama Sophie Turner i Joe Jonas čekaju drugo dijete i to samo godinu i pol nakon rođenja prve kćeri.

Britanska glumica i zvijezda serije "Igra prijestolja", 25-godišnja Sophie Turner zapalila je internet glasinama da čeka drugo dijet i to nakon što je izašla u majici ispod koje je pokazala poveći goli trbuh i time sve iznenadila, iako sretnu vijest zasad nije službeno potvrdila.

Sophie je snimljena u šetnji sa suprugom, 31-godišnjim glazbenikom Joem Jonasom i to baš u trenutku kada je nježno stavljala ruku na trbuh. Inače, par je prije godinu i pol dobio kćer Willu, čije su rođenje kao i trudnoću također dugo tajili, a trbuh je krila do samog poroda ispod široke odjeće, no čini se da se ovaj put predomislila što se toga tiče.

Vijesti o prvoj trudnoći glumice procurile su u javnost u veljači 2020. godine, a iako ona nikada javno nije potvrdila da čeka dijete, izvori bliski Turner ističu kako je jedva čekala postati majkom.

"Joe i Sophie su jako uzbuđeni zbog bebe te su uživali u pripremama", istaknuli su njihovi prijatelji.

Sophie i Joe su zajedno od 2016. godine, a godinu dana nakon prvog spoja su se zaručili. Vjenčali su se početkom svibnja 2019. godine u Las Vegasu, a detalje o svom zajedničkom životu pokušavaju držati što dalje od javnosti.

