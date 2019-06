Glumica Sophie Tuner izjavila je kako je "totalno za" ideju da u filmu utjelovi glazbenika Boya Georgea.

Zvijezda "Igre prijestolja" Sophie Turner sada kada je serija koja ju je proslavila došla svome kraju ima dosta vremena na raspolaganju. Nove projekte i izazove ova lijepa mlada glumica željno iščekuje, a već je jasno dala do znanja koju bi ulogu posebno voljela dobiti.

23-godišnja ljepotica koja se nadavno udala za Joea Jonasa izrazila je svoje oduševljenje zbog toga što ju razmatraju za ulogu glazbenika Boya Georgea.

"Najzanimljivija kandidatkinja po mom mišljenju je Sophie Turner", rekao je za jednu australsku radijsku postaju Boy George, koji aktivno sudjeluje u pripremi biografskog filma o njemu.

"Ljudi će reći kako me ne može ona odglumiti jer je žena, no mislim da bih da imam 17 godina bio baš ponosan da to bude ona", rekao je kontroverzni glazbenik, a uskoro je dobio i odgovor od Sophie.

Na svom Twitteru mu je Sophie jasno dala do znanja da ju uloga itekako zanima napisavši "Ja sam totalno za, Boy George".

Iako fim još uvijek nema naziv niti su izabrani glumci, zna se da će scenarij napisati i režirati Sacha Gervasi, autor filma "Anvil: The Story of Anvil".



Boy George, čije je pravo ime zapravo George O'Dowd, imao je samo 21 godinu kada je postao planetarno popularan zbog hita "Do you really want to hurt me?" 1982. godine.

U svojoj je karijeri ovaj pjevač imao mnogo uspjeha, ali i teških trenutaka borbe s drogom. Iako je sada već deset godina potpuno "čist", nekoć se borio s ovisnošću.

U posljednje su vrijeme glazbene legende vrlo popularna tema hit-filmova, pa je tako prošle godine "Bohemian Rhapsody" zaradio skoro jednu milijardu dolara na kinoblagajnama diljem svijeta, a trenutačno možemo gledati biografski film o Eltonu Johnu, "Rocketman", čiji je uspjeh ipak znatno manji.