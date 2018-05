Prva imena Sonus festivala, jednog od najboljih svjetskih festivala koji se održava na prelijepoj hrvatskoj obali nedavno su objavljena, a s nestrpljenjem očekujemo i ostala.

Sonus Festival objavio je globalnu suradnju s Viberom, jednom od vodećih svjetskim komunikacijskih platformi, s više od milijardu korisnika diljem svijeta.

Sonus Festival je lansirao vlastiti kanal na Viberu gdje fanovi mogu biti u kontaktu s drugim ljudima istih preferencija, dijeliti svoju strast prema festivalu i pronaći sve potrebne informacije o festivalu, na svom mobitelu.

Svi mogu pratiti Sonus na Viberu , da li kroz opciju downloada posebnog izdanja Sonus stickera [https://vb.me/sonusstickers] ili tako što će se priključiti službenoj Sonus zajednici [https://vb.me/sonus2018community].

Uz više od 1 bilijun korisnika diljem svijeta, Viber je jedna od vodećih komunikacijskih platform, ali i socijalnih mreža. Gotovo svi vodeći globalni brandovi , ali I svjetske poznate ličnosti imaju svoj kanal na Viberu gdje njihovi fanovi mogu pratiti najnovije vijesti o njima i primati ekskluzivni sadržaj. Putem Sonusovog Viber Chat Bota moguća je I kupovina ulaznica za festival [https://vb.me/sonus2018chatbot].

Prva imena jednog od najboljih svjetskih festivala koji se održava na prelijepoj hrvatskoj obali su nedavno objavljena, a s nestrpljenjem očekujemo i ostala. Nakon spektakularne proslave petog rođendana prošle godine kad je nekoliko tisuća ljudi plesalo dan i noć, Sonus se vraća sa još jačim lineup-om koje će se održati 19. do 23. kolovoza u klubovima Papaya, Aquarius i Kalypso na plaži Zrće otoka Paga. Ljubitelji techno i house glazbe iz cijelog svijeta moći će uživati u nastupima svjetskih zvijezda kao što su Solomun, Chris Liebing, Maceo Plex, Marco Carola, Loco Dice, Sven Väth, Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, Joseph Capriati, Seth Troxler, Adriatique, Âme DJ, Dixon, Amelie Lens, Tale Of Us, Rødhåd, Pan-Pot i mnogi drugi.

Early bird i prvo izdanje ulaznica je rasprodano i trenutno su u prodaji dostupne povoljnije ulaznice za EX YU posjetitelje po cijeni od 670 kuna (€90), putem naših online shopova Entrio.hr, Ticketshop.hr ili TISAK Media prodajnih mjesta.