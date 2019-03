Samo nekoliko sati dijeli nas od početka najvećeg plesnog spektakla u Hrvatskoj, showa Nove TV "Ples sa zvijezdama".

Ona je glumica, influencerica, modna blogerica, ali i jedna od najseksi Hrvatica.

Sve je to i više plavokosa Sonja Kovač koja je prije mjesec dana krenula u potpuno novu životnu avanturu koja se zove sudjelovanje u showu "Ples sa zvijezdama".

Samo nekoliko sati dijeli nas od početka najiščekivanijeg i najvećeg plesnog spektakla u Hrvatskoj, showa Nove TV "Ples sa zvijezdama" u kojem sudjeluje 11 parova sastavljenih od profesionalaca i amatera, redom domaćih zvijezda. Među njima je i Sonja Kovač koja sa svojim plesnim partnerom Gordanom Vogleš čini svakako jedan od najvrckavijih parova.

"Ni u jednom trenutku nisam požalila odluku da sudjelujem u ovom prekrasnom showu. Boli me svaki mišić na tijelu, ali uživam i nikad nisam bila sretnija. Ne volim baš fizičke aktivnosti, ali ples obožavam", odmah na početku otkriva Sonja koja je u ovih mjesec dana proba vidjela promjene na svom tijelu.

"Promjene su plave masnice koje imam zbog svog partnera, no ništa mu ne zamjeram. Učimo, lupamo se, to je sve dio showa", ističe Sonja čiji su najbliži pozitivno reagirali na njezino sudjelovanje u showu. "Dragi je rekao WOW, zanimljivo, svjetska stvar, frendice da sam cijeli život spremna za to, a roditelji da će to biti krvav posao."

Oboje se nadaju kako će publika shvatiti da je iza njih puno rada i truda, no ne boje se kritika laika koji misle kako je to sve jako jednostavno. Ono što ih zanima su konstruktivne kritike profesionalnog žirija. "Oni su stručni, a s dobrim kritikama ćemo i mi biti bolji", ističe Sonja. "Svaka kritika je dobrodšla, kao i pohvala, no ono što ja radim sa Sonjom jest da se osjeća dobro u vlastitoj koži, da joj svaki element bude prirodan. I kad gubimo nokte dajemo sve od sebe", ističe Gordan.

A na što ne bi pristali u ovom showu? "Ne bih pristao da budem gol", kao iz topa je izvalio Gordan uz smijeh, dok je Sonja također imala spreman odgovor. "Ja ne bih pristala na to da budem ćelava, a sve ostalo može!"

"Vidjet ćete već od prve emisije, mislim da sam jako dobro izazvao plesnu Sonju da pokaže ono što ima prirodno u sebi, no nije znala da može napraviti", poručuje njezin partner, a prva live emisija očekuje nas večeras u 20.10 sati samo na Novoj TV.

Više novosti o showu, osim na službenoj stranici showa ''Ples sa zvijezdama'', pratite i na društvenim mrežama Facebook, Instagram, YouTube.