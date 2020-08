Sofia Richie i Scott Disick navodno su se pomirili nakon prekida u svibnju ove godine, no trenutačno im prioritet nije njihova veza.

Manekenka Sofia Richie ovaj je vikend odlučila provesti u društvu prijatelja, s kojima su je fotografi uhvatili dok se zabavljala na plaži u Malibuu. 21-godišnja Sofia u bijelom je bikiniju pokazala isklesanu figuru dok je igrala tenis i ispijala koktele.

Posljednjih tjedana svjetski mediji su nagađali da se ponovno pomirila sa Scottom Disickom, no izgleda da su vezu ipak stavili na pauzu. 37-godišnji Scott, koji je zvijezda reality showa "Keeping Up with the Kardashians" , posljednjih se dana fokusira na svoju obitelj te sve više vremena provodi s bivšom suprugom Kourtney Kardashian, s kojom ima troje djece.

Veza im trenutačno nije prioritet, ali često se druže te idu polako. Sofia i Scott inače su počeli vezu u jesen 2017. godine, dvije godine nakon što se on razveo od reality zvijezde Kourtney Kardashian.Poznati su po tome da prekidaju pa se mire, no to im očito ne smeta s obzirom na to da uvijek pronađu put jedno do drugoga.