Srpski mediji pišu da su manekenka Sofija Milošević i nogometaš Luka Jović u vzi.

Proteklih se mjeseci opasno govorkalo da jedna od najljepših Srpkinja, manekenka Sofija Milošević ljubi slavnog nogometaša Antu Rebića, no sada je otkriveno da zanosna ljepotica oko nije bacila na našeg nogometnog asa već na njegovog prijatelja - Luku Jovića.

Igrač Real Madrida Jović i lijepa Sofija pokušali su svoju romansu zadržati u tajnosti no to im nije pošlo za rukom. Sada su oboje na svojim Instagram profilima objavili fotografiju na istom mjestu, što ukazuje na to da dosta vremena provode zajedno.

Fotografije su nastale u Portugalu, a srpski mediji pišu da manekenka i nogometaš vrijeme najčešće provode u Španjolskoj gdje on igra. U vezi su dva mjeseca.

"Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja, a simpatije su bile obostrane. Prvobitno su se neko vrijeme dopisivali, da bi se potom vidjeli nekoliko puta i uplovili u romansu. Htjeli su da njihova ljubavna veza bude stabilna pa da tek tada svim bliskim ljudima kažu kakav je njihov odnos. I dok se u javnosti spekuliralo da su njih dvoje zajedno, oni su oštro demantirali te tvrdnje i tvrdili da među njima nema ništa. Nakon što je njihova tajna romansa ugledala svjetlost dana, brže-bolje su počele stizati poruke od prijatelja, a Luka i Sofija imali su spreman odgovor. Kao razlog navodili su to da nisu željeli da njihova ljubav bude priča u javnosti, samo zato što im je bilo potrebno vrijeme da njihova veza postane toliko stabilna da je ništa ne može uzdrmati", rekao je izvor za Kurir.

"Koliko su željeli sakriti sve od javnosti, govori i činjenica da su njihovi roditelji vijest o njihovoj romansi saznali iz medija. Fotografija je potvrdila tračeve pa su morali reći najbližim ljudima da su ipak u vezi. Inače, njih dvoje se rijetko viđalo u javnosti. Kada bi Luka bio u Beogradu, viđali bi se u Sofijinom stanu u centru grada, a kada bi ona odlazila u Madrid, boravili su u Lukinom domu", dodatno je pojasnio situaciju Kurirov izvor.