Sofia Vergara i Nick Loeb godinama vode pravnu borbu oko smrznutih embrija.

Slavna glumica Sofia Vergara optužila je bivšeg Nicka Loeba da iskorištava sudski slučaj vezan uz njihove smrznute embrije kako bi uništio njen sadašnji brak s Joeom Manganiellom.

46-godišnja Sofia upletena je u pravnu bitku s bivšim, s kojim je bila u dvogodišnjoj vezi prije nego su prekinuli 2014. godine i to zbog toga jer on želi zadržati embrije, dok ih ona želi uništiti.

Izvor blizak glumici, tvrdi kako je ona uvjerena da su otpužbe usmjerene prema njoj s ciljem uništavanja braka s Joem, za kojeg se udala 2015. godine i kako Nick samo želi biti u središtu pažnje.

Naime, Sofia i Nick dali su zamrznuti dva ženska embrija, koja su stvorili i planirali su ih iskoristiti u trudnoći sa surogat majkom prije nego su prekinuli vezu. Nakon prekida on je htio da se to ostvari, no Sofija se s time nije željela složiti.

Izvor je za TMZ izjavio kako je Sofia uvjerena da Nickove namjere nemaju nikakve veze s embrijima, već da joj on samo želi nauditi.

Nickov zahtjev za oživljavanjem embrija dva puta je odbijen, a u travnju ove godine uložio je žalbu na odluku suda. Cijeli slučaj preselio je na sud u Louisianu u kojoj embrij ima definiciju i status živog ljudskog bića. Navodno se tamo i preselio, kako bi stekao pravo pokretanja slučaja no Sofia tvrdi da zapravo nikada nije otišao iz svog kalifornijskog doma.

"Ljudi uopće ne bi trebali imati mišljenje o tome. Tu se nema što pričati, papiri su potpisani"", Sofia je ljutito izjavila u emisiji Good Morning America i dodala kako joj se Nick zapravo osvećuje jer ga je ostavila.