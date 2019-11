Sofia Richie prošetala je u ultrakratkoj haljini koja joj je stajala kao salivena.

Manekenka Sofia Richie nedavno se prvi put pojavila u najpoznatijem reality showu u svijetu "Keeping Up with the Kardashians", kao djevojka Scotta Disicka, iza kojeg je veza s Kourtney Kardashian, s kojom ima troje djece.

21-godišnja Sofia tako se našla u centru pažnje i fotografi ju prate u stopu, pa su ju tako snimili u ultrakratkoj haljinici koja joj je besprijekorno stajala dok je manekenskim hodom izašla iz jednog frizerskog salona u Zapadnom Hollywoodu. Pritom se nije obazirala na bliceve fotoaparata niti je doživljavala njihovu prisutnost.



No to zapravo nije nikakva novost u njezinu životu obzirom na to da se pod povećalom javnosti nalazila od malih nogu, i to kao kći slavnog glazbenika Lionela Richieja. S članovima obitelj Kardashian Jenner druži se od davnih dana, no njihovi su se odnosi čak i poboljšali nakon što je počela izlaziti s 36-godišnjim Scottom. Sofia je tako jedna od najboljih prijateljica Kylie Jenner, a bila je i gošća raskošne proslave njezina 22. rođendana.

Prije Scotta Sofia je kratko ljubila pjevača Justina Biebera, koji je zapravo pridonio njezinoj popularnosti i povećao joj broj pratitelja na društvenim mrežama.