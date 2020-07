Sofia Richie i Scott Disick navodno su se pomirili nakon prekida u svibnju ove godine, a par je inače poznat po turbulentnoj vezi.

Manekenka Sofia Richie i zvijezda reality showa "Keeping Up with the Kardashians" Scott Disick navodno su se pomirili nakon prekida trogodišnje veze u svibnju ove godine. Lijepa kći glazbenika Lionela Richieja nije komentirala medijske navode, a bezbrižno je uživala u minijaturnom plavom bikiniju ovoga tjedna u Malibuu.

21-godišnja manekenka vrijeme je provodila s prijateljima te se nije obazirala na znatiželjne poglede uz bazen kada je pokazala svoje savršeno utrenirano tijelo u punom sjaju. Povod druženju bio je rođendan njezine dugogodišnje prijateljice Tess Kemper, o čemu je Richie pisala i na Instagramu, gdje je objavila njihovu zajedničku fotku.

Izvori bliski paru istaknuli su kako Sofia i Scott nakon pomirenja idu polako te ne žele žuriti sa zaključcima o svom odnosu. Disicka su ovoga tjedna uhvatili u druženju s bivšom suprugom Kourtney Kardashian i njihovo troje djece, a čini se kako on pokušava balansirati između svoje dvije ljubavi na najbolji mogući način.

Iako se smatralo kako će se Scott i najstarija sestra Kardashian pomiriti, bivši par istaknuo je kako su dobri prijatelji, što im je važno za odgoj djece.

Mediji su prenosili prije mjesec dana kako se Sofia Richie teško nosi s prekidom te prolazi kroz loš životni period, no samo koji dan kasnije pojavila se u društvu svog bivšeg dečka. Sofia i Scott inače su počeli vezu u jesen 2017. godine, dvije godine nakon što se on razveo od reality zvijezde Kourtney Kardashian.

Poznati su po tome da prekidaju pa se mire, no to im očito ne smeta s obzirom na to da uvijek pronađu put jedno do drugoga.