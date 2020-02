Kourtney Kardashian, bivša supruga Scotta Disicka, prihvatila je njegovu curu Sofiju Richie kao i cijela njezina obitelj. Uključili su par u odmore i proslave.

Sofia Richie (21) zapratila je na Instagramu Kourtney Kardashian (40), bivšu suprugu svog dečka Scotta Disicka (36), u rujnu prošle godine. Činilo se da su nekadašnja i sadašnja Scottova ljubav u dobrim odnosima, no Sofia ju je maknula s društvene mreže.

Kći pjevača Lionela Richieja to je učinila nakon što je najavila da više neće sudjelovati u reality showu "Keeping Up With Kardashians".

"Neću se vratiti u show jer se želim posvetiti glumi. 2020. je godina u kojoj ću se prepustiti svemu i neću se ničega bojati. Čini mi se kao da sam se već neko vrijeme zadržavala na istome jer sam se bojala neuspjeha", ispričala je Sofia. Manekenka i dalje na Instagramu prati ostatak klana Kardashian, odnosno Kourtneyine sestre Kim, Kylie i Khloe i njihovu majku Kris Jenner.

Richie je potvrdila da ide na audicije i čita scenarije. Istaknula je kako je oduševljena ulogama koje trenutačno prolazi jer su slične njoj. "Zbog toga mi se lako uživjeti u njih i odigrati ih", objasnila je.

Sofia je u vezi sa Scottom od 2017., a klan Kardashian nakon nekog ju je vremena prihvatio. Kourtney je bivšeg muža i njegovu mlađahnu djevojku uključila u obiteljske odmore i pozvala ih čak na slavnu božićnu zabavu obitelji Kardashian. Usto, Kourtneyina sestra Kylie Jenner (22) prijateljica je sa Sofijom i često dijele zajedničke fotografije na Instagramu.