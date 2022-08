Snježana Mehun ne skriva koliko je zaljubljena i sretna, a ispod zajedničke fotografije sa suprugom Franzom, objasnila je kakav pravi muškarac mora biti.

Domaća poduzetnica Snježana Mehun Schillinger sa suprugom Franzom uživa na otoku Pagu, odakle svakodnevno dijeli fotografije.

U jednom restoranu zajedno s prijateljima proslavili su blagdan Velike Gospe. Uživali su u raznim kulinarskim specijalitetima kao što su riba, ali i slatka paška janjetina koju je Mehunka posebno pohvalila.

Snježana je podijelila fotografiju na kojoj pozira vrlo sretna sa Franzom u usklađenim bijelim kombinacijama. Poduzetnica je pozirala u bijeloj suknji s motivima cvijeća uz koju je kombinirala klasični bijeli top i skupocjene brendirane natikače. Njezin suprug nosio je bijele hlače i košulju na koje je kombinirao crne japanke.

U opisu ispod niza fotografija, među kojima se nalazila i Snježana s prijateljicom napisala je:

"A ja još uvijek lovim zalaske sunca! Kažu da su najljepši na otvorenom moru i ne lažu! Kažu i da ako Vaš muž ne voli Vaše prijatelje ne voli baš ni vas jer vi se zrcalite u svojim prijateljima! Cure ne vjerujte muškarcu koji Vas želi mjenjati, produžiti Vam suknju, promjenit frizuru, ekipu, posao! Znate onaj tip frajera kojem smetaju Vaše frendice i frendovi koji vas zlostavlja sa nekim svojim teorijama kakva je Vaša ekipa, tipa meni su koma ti tvoji gayevi, skandalozne slike na društvenim mrežama?! Stari pa stani malo ali ja sam se sa tim ljudima družila, ružila i preživjela vrhunski sve te godine bez tebe di si tad bio kada su mi držali glavu dok 'povraćam ispred Sokola' zbog nekog nebitnog lika! Ova krajnja metafora nije istina ali Vam može dočarati vrhunac prijateljstva! Sve ste to Vi i ako Vas takvu ne želi prihvatiti ne treba Vam! Franz nije takav tip zadrtog muškarca zato je on onaj pravi! Za mene kažu da volim biti okružena ljudima i to me čini sretnom no ja sam najsretnija kada usrećujem ljude oko sebe".

Njezini pratitelji oduševljeni su svime što je Mehun napisala pa su je odlučili podržati u komentarima:

"Prekrasno rečeno" , "Rijetki su takvi muškarci", "Bravo", "Svaka čast".

