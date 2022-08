Snježana Dujmić s tugom se prisjetila supruga Rajka koji je preminuo prije točno dvije godine, a zajedno su proveli više od tri desetljeća.

Prošle su točno dvije godine od smrti našeg cijenjenog skladatelja i tekstopisca Rajka Dujmića.

Preminuo je u riječkoj bolnici na Sušaku samo tri dana prije svog 66. rođendana od posljedica zadobivenih u prometnoj nesreći koja se dogodila u Ravnoj Gori, a iza sebe je ostavio suprugu Snježanu i sina Tina.

Dujmićeva udovica sada je na svojem Facebooku obilježila godišnjicu smrti supruga njegovom fotografijom iz mladosti uz koju je istaknula da se osjeća tužno, a u komentarima je dobila brojne poruke podrške.

Rajko i Snježana zaljubili su se 1987. godine, a pred oltar su stali 1990 i nikada se nisu prestali voljeti. I u danima slave i sreće, ali i u teškim trenutcima. Snježana je Rajku oprostila sve njegove demone s kojima se borio.

"Pa jesam zato što je život i u dobru i zlu. Jednostavno, ako bilo koga znaš voljeti, bilo to dijete, prijateljicu, brata, tatu, mamu... znaš i oprostiti, nema veze što je to bilo", ispričala je Snježana prošle godine za IN Magazin.

Dujmić je ostavio neizbrisiv trag na našoj glazbenoj sceni. Bio je jedan od najpriznatijih domaćih glazbenika i skladatelja. Najpoznatiji je u javnosti kao dio grupe Novi fosili, no napisao je oko dvije tisuće pjesama.

