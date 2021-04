Snimka princa Philipa na kojoj psuje ponovno se šiti društvenim mrežama

Velika Britanija tuguje za voljenim princem Philipom od kojeg se njezini stanovnici opraštaju na različite načine, a neki su se prisjetili i situacija u kojima su ga imali priliku upoznati pa makar nakratko i makar je to možda nezgodno ispalo.

Jedan od njih je fotograf Chris Rose koji je na Twitteru podijelio video u kojem princ Philip požuruje fotografa koji ga je snimao pri čemu mu se omakla i psovka što su kamere, naravno zabilježile.

"Moja najdraža uspomena na princa Philipa uvijek će biti ona kada je rekao fotografu samo snimi je**** fotografiju", napisao je Chris uz objavu na svom Twiterru.

My favourite memory of Prince Philip will always be of him saying ''Just take the F***ing picture'' to the photographer. pic.twitter.com/EOIeYg0tJn