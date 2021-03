Dustin Diamond i Jennifer Misner dugo su godina bili u vezi, no iako se pisalo da su se vjenčali, njegov smrtni list je otkrio kako je to bila lažna informacija.

Glumac Dustin Diamond, koji se proslavio kao 12-godišnjak u tinejdžerskoj seriji "Školsko zvono", preminuo je u 45. godini 1. veljače, a njegov smrtni list otkrio je detalj koji javnost dosad nije znala.

Naime, Dustin je prema pisanju brojnih svjetskih medija od 2009. do 2013. godine bio u braku s Jennifer Misner, no izgleda kako par nikada službeno nije stao pred oltar.

Prema informacijama koje stoje u njegovu smrtnom listu, Dustin nikada nije bio u braku. Ipak, jedno je vrijeme čak nosio i vjenčani prsten, a njegov prijatelj je rekao kako je prsten nosio kako bi pokazao koliko mu je bilo stalo do Jennifer.

Pogrešne informacije godinama su stajale i na njegovoj stranici na Wikipediji, no nitko se dosad zbog toga nije bunio. Nakon što je prekinuo s Misner, Dustin je sve do smrti ljubio Tash Jules, za koju se vjeruje da je bila uz njega do posljednjeg trenutka.

Dustin je najpoznatiji po ulozi Screecha u četiri sezone serije "Školsko zvono". Prošle godine napravljen je remake serije na američkoj televizijskoj mreži Peacock, a Diamond nije pozvan da bude dio glumačke ekipe. Medijima je onda rekao da ne zna zašto je izostavljen. Godine 2001. je objavio bankrot, a prema pisanjima američkih medija, nakon toga se njegovo bogatstvo procjenjuje na 65.000 dolara zbog repriziranja "Školskog zvona".