Slovenka Ula Šemole otkrila kako je raditi za kralja Instagrama Dana Bilzeriana.

Slovenka Ula Šemole (31) godinama slovi kao jedna od najseksi influencerica u regiji, a u veliku pažnju javnosti privukla je kada se 2019. godine doznalo kako ju je takozvani kralj Instagrama, multimilijunaš Dan Bilzerian pozvao da bude dio njegove atraktivne ženske pratnje.

Zanosna crnka tako je postala prva djevojka u regiji koja je potpisala ugovor s bogatim playboyem koji je poznat po svojim razuzdanim zabavama sa seksi influencericama, manekenkama i pornoglumicama, a prošlog je ljeta tulumario i u Hrvatskoj.

Kralj Instagrama proveo je dva tjedna uživajući po Jadranu te je obišao Split, Dubrovnik, Korčulu, Lastovo, Hvar, Šibenik i Nacionalni park Krku, a imao je i okršaj s lučkom kapetanijom koja mu je dala kaznu zbog neoprezne vožnje na jet-skiju.

"Uvijek sam se divila svim tim curama i sve je to meni lijepo izgledalo. Dodala sam Dana na Instagramu i poslala mu poruku i on je odgovorio", rekla je Ula nedavno za RTL Exkluziv. Otkrila je i kako je Bilzerian točno onakav kakvim se prikazuje te da ga nije briga što drugi o njemu misle, a kaže i kako je od njega puno naučila.

Ipak, naglasila je i kako iza kulisa njegovih razuzdanih zabava postoji vrlo precizan scenarij.

"Nije to sad nekakva uživancija. Svi moraju znati što rade, naravno ima i zabave, ali to što mi vidimo zapravo je kao da gledamo reality show. Nije to samo tako – cure obuku bikinije i idemo uživati. To je velika produkcija, puno ljudi je iza, 100 ljudi radi na projektu u pozadini kad se ide na put ili radi zabava! Puno je tu ljudi, nacrta, planiranja. I na kraju, kad bi se svi trebali zabavljati, već su svi tako umorni da se samo ide spavanje", kaže Slovenka.

Ula je u Ljubljani radila kao model, plesačica i menadžerica noćnog kluba, a pet godina živjela je i u Zagrebu. Rodnu Sloveniju napustila prije četiri godine kada je otišla na odmor na Bali i nikada se više nije vratila.

"Mindset ljudi bio je premalen i prezatvoren za mene. Ja sam se uvijek osjećala kao da nešto nije u redu sa mnom, ali na kraju sam shvatila da možda to nije mjesto za mene. Nisam osuđivala, nego sam spakirala kofere i našla svoj drugi dom", objasnila je svoju odluku o preseljenju.

Na Baliju živi životom o kakvom je oduvijek sanjala - pokrenula je brend kupaćih kostima, otvorila butik, a boravi u unajmljenoj vili koju dijeli s još dvije djevojke.

Luksuznim životom često se hvali na svojem Instagramu, gdje je prati više od 118 tisuća ljudi.