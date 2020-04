Aferu Arnolda Schwarzeneggera supruga Maria Shriver otkrila je tek nakon 25 godina braka, a akcijski junak dobio je i izvanbračno dijete s dadiljom. Ethan Hawke uvijek je negirao vezu s dadiljom, a kasnije se oženio njome.

Među najpoznatijim preljubnicima u svijetu poznatih sigurno je glumac Jude Law (47). Njegovu zaručnicu i kolegicu Siennu Miller (38) u srpnju 2005. zatekao je neugodan intervju u britanskom Mirroru.

Naime, tada 26-godišnja dadilja Daisy Wright, koja je čuvala Judeovu kćer Iris i sinove Rudyja i Raffertyja, priznala je da je bila u vezi sa slavnim glumcem. “Odličan je ljubavnik i zna kako zadovoljiti ženu. Nismo se mogli zasititi jedno drugoga“, ispričala je javno. Dodala je kako je sve počelo u ožujku te godine kada su otišli zajedno na koncert Roberta Planta i otkrila je kako je Law napravio prvi korak. Daisy je istaknula i da ih je jedno dijete zateklo skupa u krevetu.

Glumac se javno ispričao Miller zbog prevare. “S obzirom na vijesti u današnjim novinama, želim samo reći kako se jako sramim i uzrujan sam jer sam povrijedio Siennu i ostale ljude koji su nam veoma bliski. Želim se javno ispričati Sienni i našim obiteljima zbog boli koju sam im uzrokovao. Nema opravdanja za stvari koje sam učinio i iskreno žalim i molim vas za da nam date privatnost u ovom za nas teškom razdoblju“, napisao je Jude u izjavi za medije.

Siennin glasnogovornik rekao je kako ona na cijeli seks-skandal nema komentara. Sienna je oprostila Judeu, no prekinuli su 2006., a svoju vezu oživjeli su ponovno 2009. i izdržali zajedno tek dvije godine.

Zanimljivo je da je 2014. Jude ispričao kako dok je on varao zaručnicu s dadiljom, ona je njega s kolegom Danielom Craigom (52), poznatom po ulozi Jamesa Bonda.

Frontmen benda Rolling Stones Mick Jagger (76), koji je poznat kao veliki zavodnik, u samo 48 sati uspio je spavati s dadiljom svojih kćeri Georgije i sina Gabriela. Dok je bio u braku s modelom i glumicom Jerry Hall (63), Mick je 1998. spavao s tada 32-godišnjom Claire Houseman.

Claire je u intervjuu za britanske medije ispričala kako je samo upoznavanje s Jaggerom bilo ludo. Angažirala ju je njegova supruga, a kada je došla u Bruxelles u hotelsku sobu, glazbenik ju je dočekao gol. “Izašao je iz tuša i rukovao se sa mnom, a ja nisam znala kamo da gledam. Ležerno je rekao: 'Bok, ja sam Mick.' Iskreno, nisam znala s kojim se dijelom njegova tijela rukovati“, našalila se Houseman.

Činilo joj se čudno njegovo i suprugino ponašanje. Naime, dok se Claire rukovala s Mickom, iza njih je bila njegova žena Jerry s bebom Gabrielom. “Nije rekla ni riječ na sve to, a ja sam pozdravila sve njih i upitala gdje je moja soba. Iako sam pazila djecu mnogih zvijezda, ovo je bilo prvo takvo upoznavanje“, istaknula je dadilja.

Dva dana kasnije Claire je pokleknula pod rokerovim šarmom. “Radila sam kavu popodne oko 16:30 kada je Mick ušao u kuhinju. Bio je to mali prostor u hotelskom apartmanu i počeli smo se šaliti i smijati skupa“, rekla je Houseman. Istaknula je kako je Jagger pravi šarmer te da je kuhinja bila skučena i stalno su se slučajno zaletavali jedno u drugo.

“Odjednom je Mick počeo gladiti moju kosu i sviđalo mi se to. Potom me podignuo na šank i spustio mi hlače. Počeli smo se strastveno ljubiti i odjednom smo se seksali“, prisjetila se. Otkrila je da je se glazbenik nije baš dojmio. “Brzo je sve završilo. Nije se Zemlja pomaknula ili nešto slično. Sjećam se da sam se pitala: 'To je to?' Mick se čim smo to obavili ponašao kao da se ništa nije dogodilo. Poljubio me u nos i rekao: 'Dušo, to je to.' Nije me to povrijedilo, a očito je takve stvari često radio“, ispričala je dadilja

Dodala je kako je najnevjerojatniji dio toga bio što je njegova supruga u to vrijeme bila u apartmanu u spavaćoj sobi s njihovim sinom Gabrielom. “On je otišao k Jerry, a ja sam im donosila kavu. Bilo je to jako čudno. Smijao se sa suprugom i igrao sa sinom koji trenutak nakon seksa sa mnom“, istaknula je Claire.

Tvrdi da ne žali što je spavala s Jaggerom jer je on jedna od najseksepilnijih zvijezda na planetu. Glazbenikov je glasnogovornik opovrgnuo da je Mick imao seksualni odnos s Claire, a frontmen Rolling Stonesa razveo se nakon devet godina braka 1999. To je bilo godinu dana nakon njegove afere s dadiljom, a Jerry je kao razlog navela Jaggerovu nevjeru.

Glumački par Ethan Hawke (49) i Uma Thurman (49) činili su se kao da se savršeno nadopunjuju i slovili su kao jedan od najskladnijih u Hollywoodu. Vjenčali su se 1998. i dobili kćer Mayju i sina Levona.

No, par se početkom 2000-ih razdvojio i pojavile su se glasine da je Ethan varao Umu s Ryan Shawhughes, dadiljom njihove djece. Niti jedno od njih nije htjelo potvrditi ni negirati te tvrdnje, no razveli su se 2005.

Ipak, Hawke se samo tri godine nakon rastave oženio sa Shawhughes s kojom ima kćeri Indianu i Clementine. Glumac je nastavio negirati i kasnije da je dadilja uništila njegov brak s Umom.

“Moj prvi brak je propao zbog mnogih pritisaka od kojih nijedan nije bio povezan s Ryan“, istaknuo je jednom. Njegova bivša supruga Uma nikad nije htjela precizirati što je kumovalo raspadu njihovog odnosa.

Ben Affleck (47) i Jennifer Garner (47) objavili su da se razvode u ljeto 2015. nakon 10 godina braka i iznenadili javnost. Prijatelji para su medijima otkrili kako je za raspad braka kriva Christine Ouzounian, dadilja njihovo petero djece.

Naime, dok su Ben i Jennifer nakratko bili razdvojeni i radili na svom odnosu, on se zabavljao s Christine. Glumac je opovrgnuo glasine, a u medije su izašle slike dadilje kako uživa u luksuznom hotelu u koji ju je, kako je tvrdila, smjetio on.

Navodno nije plaćao samo njezine troškove nego i njenih prijateljica koje su boravile s njom tamo. Christine je rekla kako će ju Ben oženiti čim se finalizira njegov razvod, no to se otegnulo na tri godine i tek je dovršen 2018.

Jennifer je davala nove prilike svom sad već bivšem mužu koji je prolazio nekoliko odvikavanja od alkohola i bio optužen za seksualno zlostavljanje nakon što je u Hollywoodu pokrenut pokret #MeToo koji je raskrinkao najvećeg predatora, producenta Harveyja Weinsteina.

Arnold Schwarzenegger (72) stekao je svjetsku slavu ulogom akcijskog junaka Terminatora. No, glumac, koji je bio i kalifornijski guverner, pobrinuo se da ga svijet upamti i po skandalu s dadiljom. Naime, njegova supruga Maria Shriver (64) je nakon 25 godina braka, 2011., kao i javnost, saznala da ju je varao s Mildren Baenom i tražila razvod.

Usto, Arnold je s dadiljom, koja je pazila na njegovo i Marijino četvoro djece, dobio i sina Josepha. Zanimljivo je da se Joseph rodio u listopadu 1997. samo nekoliko dana nakon Christophera, glumčevog najmlađeg djeteta.

“Ja sam kriv za sve. Ispričao sam se Mariji i djeci. Joseph je fantastičan i razumije situaciju. Ovo je teško za njega i moju djecu i moju obitelj. No dogodilo se i nekako mora sve funkcionirati“, komentirao je Arnold skandal s dadiljom i dijete koje je skrivao.

Glazbenica Gwen Stefani (50), koja je poznata kao dio grupe No Doubt, udala se 2002. za pjevača Gavina Rossdalea (54). Par je dobio troje djece, a njih je čuvala dadilja Mindy Mann. Gavin je čak tri godine varao Gwen s Mindy, pa čak i onda kad je bila trudna s najmlađim djetetom, sinom Apollom.

Pjevačica je saznala za aferu kada je jedna od drugih dadilja pronašla golišave slike i proste poruke Rossdalea i Mann na obiteljskom tabletu. Naime, Gavinov mobitel se sinkronizirao s tabletom, a on to nije shvatio. Pitanje je koliko bi se to još dugo događalo Gwen iza leđa da se nije napravio takav "propust".

Pjevačicu je afera slomila i razveli su se 2016., a nakon svega toga Rossdale je imao dovoljno srama da ponovno zaposli dadilju.