Marc Jacobs podijelio je detalje svog najnovijeg zahvata na licu koji je platio 50.000 dolara.

Dok mnoge zvijezde skrivaju i poriču svoje kozmetičke zahvate, slavni dizajner Marc Jacobs (58) odlučio se za sasvim drukčiji pristup.

Naime, slavni modni dizajner na Instagramu dijeli fotografije svog oporavka nakon što je bio na faceliftingu koji je platio 50.000 dolara, a ističe da nije sramota biti tašt. Jacobs je bio 20. srpnja na zahvatu kod doktora Andrewa Jacona koji je poznat kao kirurg slavnih.

"Imam neke ožiljke oko ušiju i lice mi je natečeno, a i po vratu su mi masnice, no i dalje objavljujem fotografije na Instagramu. Nije me briga. Radim sve što i inače, a to je da živim svoj život i dijelim ga sa svakim koga zanima", ispričao je Marc za Vogue.

Istaknuo je da je uvijek bio iskren o svom izgledu i otvoreno je rekao ljudima prije 10 godina da je imao transplantaciju kose. "Uvijek sam bio transparentan o puno stvari. Primjerice, jednom kad sam došao na neki event ljudi su me pitali: "Zašto nosiš bejzbolsku kapu?". Rekao sam im: 'Bio sam na transplantaciji kose'. Ljude je zabavilo i oduševilo jer sam to otkrio", rekao je dizajner.

"Iskreno, koja je razlika toga i ovog sad zahvata? Neću pokrivati svoje lice. Ne nosim sunčane naočale. Neću se sakrivati", dodao je.

Mark je počeo s kozmetičkim zahvatima prije mnogo godina kada mu je modni fotograf Steven Meisel preporučio slavnog dermatologa Frederica Brandta koji je među prvima počeo koristiti botoks i filere. Dizajner je objasnio da je jako konzervativan kada je riječ o ubrizgavanju injekcija u lice jer mu se ne sviđa kako izgledaju muškarci s previše botoksa i filera.

Marc se odlučio na facelifting jer mu je smetala opuštena koža na vratu i licu. Vijest o tome je objavio prije 10 dana na svom Instagram profilu objavivši selfie u doktorovoj ordinaciji. Na fotografiji mu je glava omotana u zavoje i nosi zaštitnu masku za lice pa mu se jedino oči vide.

Nakon toga je pozirao u hiperbaričnoj komori s kisikom pomoću koje se ubrzava oporavak. "Sviđa mi se rezultat zahvata, jako sam sretan", istaknuo je Jacobs kojemu će trebati nekoliko mjeseci da mu lice i vrat potpuno zacijele.

Dizajner je priznao da je netom nakon operacije koristio tablete za bolove, no pod nadzorom medicinskog tima jer je bivši ovisnik o drogama i alkoholu od kojih se uspješno izliječio na odvikavanju.

"Pobrinuo sam se da medicinska sestra nadzire tablete koje uzimam kako ih ne bih zloupotrijebio", rekao je Jacobs koji je od 2019. u braku s modelom Charlyjem Defrancescom.