Čini se kako je fenomen slavnih "žena puma" dostigao svoj vrhunac.

Za slavne zvijezde poput televizijske voditeljice Caroline Flack ili glumice Kate Beckinsale nadimak "žene pume" predstavlja nešto čime se javno ponose.

Naime, "žene pume" su one žene koje su u vezi s mlađim muškarcima,mlađima čak i do dvadesetak i više godina, a tom se društvenom pojavom sada pozabavila i znanost.

Naime, istraživanja pokazuju kako taj fenomen dokazuje kako starije žene imaju potrebu biti s mlađim muškarcima jer oni njihovih godina traže mlađe ljubavnice.

Pokazalo se i kako žene starije dobi tvrdi kako su mlađi partneri entuzijastičniji i pažljiviji, dok muškarci iz njihove generaciju su sumnjičavi i osuđuju žene koje su pune samopouzdanja u krevetu.

Doktorica Milaine Alarie s Nacionalnog instituta za znanstvena istraživanja u Montrealu, intervjuirala je 55 "žena puma" u dobi između 30 i 60 godina i otkrila kako mlađi muškarci preferiraju zrele i pouzdane partnerice nakon što su imali neugodna iskustva sa ženama svojih godina, piše Daily Mail.

"Žene opisuju mlađe muškarce kao više posveće njihovim željama i tvrde kako ulažu više energije u to da bi se one osjećale zadovoljne same sa sobom. Tek nekoliko žena je pričalo o muškarcima svojih godina kao da ih doživljavaju na jednakoj razini kao i sebe te navodeći kako ih mogu zadovoljiti u krevetu"

Više od dvije trećine ispitanih žena starijih od 40 godina smatra kako muškarci u 20-ima i 30-ima maštaju o starijim ženama.

Fenomen "žena puma" u porastu je posljednjih nekoliko godina, a uz 39-godišnju Caroline Flack koja je u vezi s 24-godišnjim trenerom Bradley Simmonsom i 45-godišnja Kate Beckinsale koja je u vezi s 20 godina mlađim komičarem Peteom Davidsonom, predvode ga manekenke Naomi Campbell i Heidi Klum, glumice Sienna Miller i Monica Bellucite mnoge druge.