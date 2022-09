Glumica Jane Fonda otkrila je da boluje od rijetke vrste karcinoma te da ide na kemoterapiju, otkrila kako se osjeća i što misli o svemu.

Jedna od najpoznatijih glumica Jane Fonda otkrila je u emotivnoj objavi na svojem Instagram profilu da boluje od rijetke vrste karcinoma.

Riječ je o ne-Hodgkinovom limfomu kojeg je glumica opisala kao vrlo izlječiv rak pa je zbog toga malo sretnija i optimističnija oko ozdravljenja.

''Dakle, dragi moji prijatelji, želim podijeliti nešto osobno. Dijagnosticiran mi je ne-Hodgkinov limfom i započela sam kemoterapiju. Ovo je vrlo izlječiv rak. 80% ljudi preživi, tako da se osjećam vrlo sretnom'', započela je svoj videozapis.

U svojoj ispovijesti osvrnula se i na američko zdravstvo i probleme te rekla da je sretna jer ona ima zdravstveno osiguranje i pristupim najboljim liječnicima.

"Shvaćam, i to je bolno, da sam privilegirana u ovome. Gotovo svaka obitelj u Americi u jednom ili drugom trenutku morala se suočiti s rakom i previše njih nema pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi koju ja primam, a to nije u redu", rekla je.

Danas 82-godišnja Jane, u tinejdžerskim se godinama borila s bulimijom i patila od poremaćaja u prehrani desetljećima.

"Morala sam svaki dan raditi na samoprihvaćanju, nije mi to bilo lako. Bila je to vrlo duga borba za mene, ali sada mi nije problem objaviti fotografije na kojima izgledam bijedno, čak sam jednom objavila i onu na kojoj mi nedostaje zub. Fotka je iz aplikacije i nije stvarno, ali snimila sam to u jednom restoranu u Portugalu i objavila je", objasnila je Jane.

Što se tiče plastičnih operacija, nikada se nije suzdržavala pričati javno o toj temi, a jedan od intervjua o tome dala je za Guardian 2015. godine.

"Mislim da sam si plastičnim operacijama kupila jedno desetljeće", priznala je Jane.

U 80-ima je povećala grudi, a kasnije je ipak odlučila ukloniti implantante, a nekoliko je puta zatezala kožu lica. No u svom novom dokumentarnom filmu "Jane Fonda In Five Acts" zbog toga je izrazila žaljenje.

"Volim starija lica, volim vidjeti živopisna lica. Volim lice Vanesse Redgrave i voljela bih da sam bila hrabrija", priznala je glumica i pokazala kako nikad nije kasno za odluku o dostojanstvenom starenju.

