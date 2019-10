Veliko zanimanje za novu kolekciju Varteksa i reviju koja je otvorila 29. sezonu Bipa Fashion.hr-a pokazala su brojna poznata lica koja su jučer došla podržati novi smjer omiljenog modnog branda: Nevena Rendeli, Ivan Šarić, Edvin Liverić, Lada Tedeschi, Vedrana Ergić, Nenad Korkut, Tihana Harapin Zalepugin i brojni drugi.

Otvorenje nove sezone najvećeg modnog događaja u regiji, Bipa FASHION.HR-a, izazvalo je veliki interes publike, koja je s velikim nestrpljenjem došla pogledati reviju modne kuće Varteks s kojom se ovaj poznati modni brand konačno vratio u sam vrh modne scene.

Slavljenička revija, kojom je Varteks obilježio 100 godina rada na ovim prostorima, izazvala je ovacije publike i pokazala zašto Varteks čeka sjajna budućnost uz novu poslovnu strategiju. Veliko zanimanje za novu kolekciju Varteksa i reviju koja je otvorila 29. sezonu Bipa FASHION.HR-a pokazala su brojna poznata lica koja su jučer došla podržati novi smjer omiljenog modnog branda: Nevena Rendeli, Ivan Šarić, Edvin Liverić, Lada Tedeschi, Vedrana Ergić, Nenad Korkut, Tihana Harapin Zalepugin, Sara Renar, Iva Mihalić, Damir Markovina.

Vizija mode koju je Varteks predstavio na pisti Bipa FASHION.HR-a otkriva smjer koji je kompanija preuzela, a koji je oduševio brojne modne znalce bogatstvom kolekcije, odabirom vrhunskih tkanina, uzoraka i boja te detaljima koji su spoj modernog i klasike. Dizajnerski tim Varteksa predvođen kreativnom direktoricom Martinom Vrdoljak Ranilović otkrio je idealan recept za power dressing u novoj zimskoj kolekciji. Statusni simbol branda svakako je impresivna kolekcija kaputa izrađenih od visokokvalitetnih materijala, savršenog kroja i dizajna koji veliku pažnju posvećuje detaljima, ali i ostatak kolekcije koja odiše svježinom. Suptilan zaokret iz tradicionalnog prema dizajnu novog doba bio je vidljiv u svakom djeliću prikazane kolekcije.

Pri kreiranju kolekcije za sezonu jesen/zima Varteks je u svojoj u viziji imao moderne žene i muškarce koji vole kvalitetu, jednostavnost i funkcionalnu estetiku, s jako stiliziranim finalnim dojmom. Uz neizostavna muška i ženska odijela, koja čine okosnicu branda i koja dolaze u novim krojevima stvorenim za moćan, a opet elegantan dojam, naglasak u novoj kolekciji je na kaputu. Taj, po mnogima najmoćniji odjevni komad, upečatljiv je, dominira, prati moćnu liniju naglašenih ramena, struka, i forme koja odolijeva vremenu jer je istovremeno klasična i elegantna. Spoj je to koji je do savršenstva u ovoj kolekciji pokazao Varteks predstavivši kolekciju izrađenu od kvalitetnih vunenih tkanina s kašmirom i moherom, savršene konstrukcije i izvedbe, stilizirane za moderne žene i muškarce. Moda se u Varteksovoj bogatoj tradiciji uvijek smatrala stavom, a danas više nego ikad ova modna kuća bogate tradicije postaje sinonim bezuvjetnog povjerenja u modnoj industriji. Nakon što je proslavio sto godina mode na ovim prostorima, Varteks otvara novu stranicu u dugoj modnoj povijesti.

Prva večer 29. po redu Bipa FASHION.HR-a dokaz je da domaća moda proživljava ponovni procvat. Nakon spektakularnog otvorenja koje je izazvalo veliki interes medija i javnosti, slijedi uzbudljiv program do kraja tjedna. Svoje kolekcije predstavit će Ivica Skoko pod pokroviteljstvom branda Perwoll, dobro poznati BiteMyStyle by Zoran Aragović pod pokroviteljstvom Philipsa i Robert Sever pod pokroviteljstvom branda Noelle. Također, nove modne kolekcije za jesen/zimu predstavit će i Branka Donassy, Marina Design, KLISAB, Anthony Avangard, Jelena Holec, Spirit by T.B. te Twins pod pokroviteljstvom branda CCC.

Hrvatski brand s londonskom adresom, Staša design, ove sezone također predstavlja svoju novu kolekciju zagrebačkoj publici, a prvi put na pisti Bipa FASHION.HR-a nastupit će dvojac Les Emaux.