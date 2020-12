Slavko Sobin uskoro se pojavljuje u seriji Nove TV "Dar Mar", u kojoj će glumiti supruga atraktivne Suzane, koju igra Martina Stjepanović.

Naš popularni glumac Slavko Sobin pridružio se kolegama na setu hit-serije Nove TV "Dar Mar". Gledat ćemo ga u ulozi supruga atraktivne Suzane, koju je utjelovila lijepa i talentirana glumica Martina Stjepanović, a Slavko nam je otkrio kako je jedva dočekao priliku da ponovno surađuje s njom.

Osim Martine na setu su ga dočekala još neka dobro poznata lica, puno njih iz serije "Na granici", u kojoj je također bio glumio. Osim Martine tu su i Fabijan Pavao Medvešek, Marko Braić, Milan Štrljić, Siniša Ružić i Lucija Glavich Mandarić. Pitali smo ga koliko se veseli ponovnoj suradnji sa svima njima i jesu li mu nedostajali.

"Cijela ova godina mi je nekako obilježena radom s nekim kolegama s kojima često radim, od četvrte sezone 'Crno-bijelog svijeta', preko 'Bogu iza nogu' i sad 'Dar Mar'. To su sve ljudi koji puno rade jer je s njima lako raditi. Na tom setu osjećam se kao doma i onda se strašno lako igrati, što je osnova za kvalitetu ovakvog proizvoda. Napokon me spojilo s Martinom Stjepanović, već dugo to oboje priželjkujemo i jedva čekam gdje će naša priča u seriji ići. Jedino što me malo muči jest ta pusta mladost na setu, obožavam ih sve, ali nezgodno je shvatiti da lagano postaješ 'stariji kolega'", rekao nam je Slavko.

U seriji se pojavljuje kao Siniša Knežić, Suzanin suprug, pomoćnik ministra unutarnjih poslova.

"Siniša je jezivo ambiciozan, egomanijak, konstantno na rubu živčanog sloma, bomba koja čeka da eksplodira, ali baš zbog svega toga meni je jako duhovit. Dolazi u Dizmovo, gdje odmah u prvih nekoliko epizoda odradi susrete s gotovo svima, a budimo realni, nisu to baš normalni ljudi. Nije bila potrebna drastična promjena imidža, dapače, napokon sam se vratio u najbližu verziju samoga sebe", ispričao nam je Slavko.

Otkrio nam je i kako mu je raditi u novom normalnom, što mu najteže pada i je li se već navikao na nove uvjete.

"Novo normalno već postaje stvar navike. Jasno je da dok su kamere upaljene ne možemo baš glumiti s maskama i razmakom, ali jako se pazimo svi na setu i, da kucnem o drvo, super smo zdravi svi", zaključio je.

