Slavko Sobin otkrio nam je kako mu je bilo na setu serije "Na granici" i što možemo očekivati od njegovog novog lika Ljubana.

Jednog od novih likova koje ćemo od ovog tjedna u najgledanijoj hrvatskoj seriji "Na granici" pratiti, utjeloviti će poznati televizijski, filmski i kazališni glumac, markantni Slavko Sobin.

Slavko će u seriji glumiti lik Ljubana, kojeg su na setu svi zavoljeli, a isto se očekuje i kod publike. Ljuban je jedan osebujan lik, no Slavku ga nije bilo teško utjeloviti.

"Ništa što osmisle Vlado i Mirna nije teško utjeloviti, jer je to dvoje pisaca koji polaze prvenstveno od karaktera i vrlo je jasno što igraš čim dobiješ scenarij i zapravo je ogromna čast igrati njihove likove. Ljuban je jednom riječju čudan. Vođa je motorističke bande ali jasno je da u tom ogromnom tipu u kožnjaku na motoru čuči dijete od 12 godina. Sve shvaća doslovno, što misli to i kaže, ono što zna o ophođenju prema ljudima naučio je iz loših filmova, pogotovo kad je riječ o romantici. Kako je netko rekao na setu on je kao neki mračni princ iz čudne bajke. Jako me zanimaju reakcije publike, jer sam ga igrao bez fige u džepu, ispao je dosta pomaknut, i nadam se da će ga ljudi skužiti tako malo blesavog", otkrio je Slavko i dodao kako sličnosti između Ljubana i njega u stvarnom životu i nema.

"Uf. Pa čak mi se čini da ovaj put nema. Mislim, nisam ga sad radio s ko zna kakvim svjesnim odmakom od sebe samog, ali ne vidim neke zajedničke crte. Čak mu je i frizura bolja od moje", zaključuje glumac.

Većina glumaca s kojima smo dosad razgovarali otkrila je da je atmosfera na snimanju sjajna, a to nam je potvrdio i Slavko.

"Odlična je atmosfera. Ovo je set s ljudima koji znaju i vole svoj posao. Imam sreću da sam prošarao kroz nekoliko situacija pa sam radio s dosta kolega i svi su divni zbilja. Nekako ne želim za sad nikoga isticati da ne bih otkrio u kojem smjeru ide priča, to ću za nekih mjesec dana. Recimo to ovako, tu su i veterani i neka nova lica i meni kao gostu je jasno da se svi jako vole i jako podržavaju i tu se krije tajna uspjeha ove serije. Ali definitivno sam zavolio mog televizijskog djeda Žarka Savića što se neće toliko vidjeti u kadru", otkrio je.

Publika ovih dana, osim u seriji „Na granici“ Slavka može gledati i u kazališnoj predstavi „Otpisane“. Nas je zanimalo što je njemu samome draže, glumiti iza kamere, u serijama i filmovima ili na kazališnim daskama.

"Preferiram snimanja. Obožavam biti na setu. Volim duge radne sate. Volim da ostaje trajno zapisan trag. Volim ogromne ekipe i timski rad. Naravno svega toga ima i u kazalištu, ali da moram birati, što na sreću ne moram, potpisao bih snimanja. Samo se "Otpisanih" nikad ne bih riješio, to mi je najdraža predstava i moja mini kazališna najdraža obitelj. Da se razumijemo, uživam i u drugim predstavama koje radim, monokomedija "Političar", "Proba orkestra" u ZKM-u ali na pitanje ili - ili volim dat konkretan odgovor".

Slavko je poznato kao veliki ljubitelj životinja, kod kuće ima dva udomljena psa, koji ga prate kuda god pođe.

"Svaki dan su sa mnom na setu, još jedna čar kad projekt radi super ekipa koja ima razumijevanja za sve. Krale su marende po hodnicima, ulazile u kadar na lokacijama, ali uglavnom su bile dobre", otkrio nam je.

Osim što radi na snimanju serije "Na granici" Slavka ćemo uskoro gledati i u nekim drugim projektima jer radi puno parom i priprema nove projekte.

"Uskoro ćete me gledati u nekim starim/novim ulogama, malo ću iskakati iz paštete, ali šta sad, nije me bilo neko vrijeme. I počinjem snimati "Senke nad Balkanom" u Beogradu i Beču. Snimam i puno audicija za strance. Doduše nisam ni jednu dobio već neko vrijeme, ali ne odustajem".

Veselimo se svim novim Slavkovim ulogama te ga jedva čekamo vidjeti u novoj ulozi Ljubana, tog mračnog princa iz čudne bajke.