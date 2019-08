Slavko Sobin nam se ekskluzivno raspričao o svom liku kojeg tumači u novoj seriji "Drugo ime ljubavi".

"Drugo ime ljubavi" naziv je nove dramske serije Nove TV.

Novu dramsku seriju gledatelji će imati priliku pratiti od ove jeseni. Dramska serija puna intrige, preokreta i snažnih likova u program Nove TV stiže uskoro, a ovaj tjedan nakon kraće pauze produkcija nastavlja sa snimanjem koje je započeto sredinom lipnja.

Set Nove TV od ovog tjedna okuplja glavne serijske protagoniste poput Elizabete Brodić, Slavka Sobina, Momčila Otaševića, Ecije Ojdanić, Martine Stjepanović, Katarine Baban, Vladimira Posavca, Linde Begonje, Vlaste Ramljak, Olge Pakalović, Barbare Rocco, Jagode Kumrić, Arije Rizvić, Mislava Čavajde. Nove karaktere u novoj seriji utjeloviti će i glumci Dado Ćosić, Stjepan Perić, Konstantin Haag, Marko Todorović, Slavko Juraga, Dragan Veselić, Franka Klarić i Maja Jurić.

"Prvi put sam u jednoj seriji ovakvog formata od njenog samog početka i jako me veseli vidjeti kako to funkcionira kad si u cijelom procesu. Zasad je atmosfera odlična, jedva čekam da publika upozna neke nove mlade talente, a svi skupa ćemo se potruditi ispričati dobru priču. Bit će tu svega", izjavio je dobro vam poznati glumac Slavko Sobin koji je i pobjednik showa "Ples sa zvijezdama".

Ipak, Slavko nam se ekskluzivno raspričao i o svom liku kojeg tumači u seriji. "Igram Igora, on je bivši ljubavni interes glavne junakinje Lole. Na papiru bi on trebao biti negativac, no ja ga više vidim kao nekakvu žrtvu sistema. Nekoga tko je imao jako teško djetinjstvo te se morao naučiti izboriti za sebe na jedan uličan način. On će svakako raditi stvari koje se publici neće svidjeti, ali negdje se nadam da će možda malo navijati za njega", otkriva nam simpatični glumac. "Kod njega je svo to ludilo i svi ti postupci opravdani, to je neka zapravo ljubav, ali patološka."

Slavko nam kroz smijeh priznaje i kako ima problem s tim da se baš uvijek zaljubi u likove koje glumi, bili oni "najveća gamad ili dobrice". "Ja bih volio da Igor ima svoju publiku, ne bih htio da ga mrze i preziru. Htio bih da se publici ipak nešto svidi na njemu", zaključuje priču o Igoru za kojeg ne sumnjamo kako će imati svojih fanova.

Pobjeda u "Plesu sa zvijezdama" itekako mu laska, no smatra li Slavko da će medijska pozornost koja je nastala oko showa i njega pomoći ili odmoći njegovom novom liku i projektu?

"Nadam se da će se ljudi uživjeti u taj lik. Uvijek sam nastojao da me publika ne upoznaje kao privatnu osobu, mislim da ti to oteža stvaranje uloge kasnije. Kao evo to je dobri Slavko s plesa, ali ne, ovaj put je to netko drugi. Definitivno je super što imam neku publiku koju sam sad dobio, to se zove popularnost, iako ne volim tu riječ, ali nadam se da će to privući ljude i na seriju", iskreno priznaje.

Dotakli smo se i pitanja scena koje baš nikada ne bi snimio, a Slavko je i tu imao spreman odgovor. "Nikada ne bih glumio nešto što promovira lošu vrijednost. Hitlera u autobiografskom filmu koji govori istinu bih igrao. Hitlera u filmu koji veliča Hitlera ne bih igrao!"

Pred našim je kamerama imao još jedno priznanje. Tako nam je otkrio kako se baš ne voli gledati na televizijskim ekranima i na velikom platnu, no u „Plesu sa zvijezdama“ se gledao kako bi uočio pogreške koje je svaki sljedeći put morao ispravljati zajedno sa svojom mentoricom Gabrielom Pilić.

"Pogledat ću se zato što je to dobra škola. Nije da uživam u sebi, ali nije ni da mi jako smeta gledati se", kroz smijeh nam priča. "Radio sam ja itekako greške u kadru, ali nema srama, to pogledaš i kažeš OK, to više nećemo".

Cijeli intervju pogledajte u video prilogu u našoj galeriji.