Novu tetovažu Slavka Sobina vidjet ćemo u prvim epizodama serije ''Drugo ime ljubavi'' već ove nedjelje u 20.15 sati.

Za svoju ulogu u dramskoj seriji '' Drugo ime ljubavi '' glumac Slavko Sobin odlučio se za pothvat koji će ga zapravo cijeli život podsjećati na ovaj projekt Nove TV. Naime, Slavko Sobin je napravio pravu tetovažu cvijeta na desnoj podlaktici, tetovažu maka kojeg nosi zapravo njegov lik Igor Šarić.

Tetovažu ćemo vidjeti i u prvim epizodama serije, ove nedjelje u 20.15 sati kada gledatelji mogu pogledati premijerno novu dramsku uspješnicu ''Drugo ime ljubavi''.

''Kad mi je Martina Novaković, šefica make up sektora za seriju pokazala sliku tetovaže koju mi ima lik, oduševio sam se i rekao: znaš što, ja ću to tetovirati. Volim makove, simboliziraju ljubav, simboliziraju prolaznost svega jer je to cvijet jako kratkog vijeka, simboliziraju revoluciju.... Za moj lik taj mak je simbol njegovog i Lolinog sina Maka. Tako da sam ubio dvije muhe jednim udarcem. Em imam predivnu tetovažu, prvi put na baš jako vidljivom mjestu, em ne moram svaki dan ranije u šminku na ljepljenje falše tetovaže'', izjavio je Slavko Sobin.

No ipak, ovaj glumac, jedan od glavnih protagonista nove serije Nove TV , mora gotovo svakodnevno do šminke jer uz makov cvijet ide i Lolino ime, a taj dio glumac ipak nije zaista ovjekovječio na svojoj ruci.

''Volim tetovaže, uglavnom sam ih dosad stavljao na mjesta na kojima se baš ne vide. Imam ih s ovim makom sad ukupno osam. Prva je pala prije četiri godine kad mi je uginula moja kujica Scampy i ta uspomena na nju i ujedno mi je i najdraža. Kasnije su dolazile u principu tetovaže koje su mi ili podsjetnici ili simboli nečega'', govori Slavko.

Igor Šarić je prodoran, energičan, brzoplet, nesmotren, ljubomoran, posesivan, prevarant, Lolin ljubavnik. U sebi krije duboko ukorijenjeni strah od životnih prepreka i osjećaj da se neće s njima moći nositi, što posljedično, na van, izbija kao bijes. Ispod površine je osjetljiv, ranjen i životno razočaran. Bez škole i stvarnih vještina živi od prevara i sitnog kriminala. Pobjegao je od kuće od strogog oca i sa sobom povukao mlađeg brata (Gorana), prema kome se postavlja vrlo zaštitnički.

Ispočetka je pošteno radio za život, no ubrzo je našao i lakši put do bolje zarade. Kao mladi delinkvent uspio je fascinirati najljepšu djevojku u mjestu, Lolu koju je motivirao na bijeg od kuće. Od tada žive u neskladnoj i napetoj, ali strastvenoj vezi koje se Igor niti pod cijenu života ne može i ne želi odreći. Lola je jedina čvrsta točka u njegovu životu.

Upoznajte Igora Šarića već ove nedjelje od 20.15 sati, a u ponedjeljak u IN magazinu ne propustite pogledati kako se Slavko tetovira u jednom tattoo salonu i saznajte sve ono što još niste znali o glumčevoj ljubavi prema tetovažama kao i o liku kojeg će utjeloviti u seriji.