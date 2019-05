Glumac Slavko Sobin još je jednom dokazao kako obožava svoje pseće ljubimce – Bubu i Maru.

Hrvatski glumac Slavko Sobin, koji trenutačno osim svojim glumačkim talentom domaću publiku oduševljava i plesnim vratolomijama koje izvodi u showu "Ples sa zvijezdama", ponovno je dokazao kako je veliki ljubitelj životinja.

Sobin je poznat po svojoj ljubavi prema četveronožnim ljubimcima, a u privatnom životu može se pohvaliti s dvije najvjernije prijateljice – Bubom i Marom.

Kujice Buba i Mara svojim nepodopštinama uljepšavaju Sobinov život, a on često na društvenim mrežama dijeli njihove zajedničke avanture. Tako je u jednoj od posljednjih objava Slavko otkrio "pravo značenje" paso doblea, i to fotografijom na kojoj su s njim zaplesale Buba i Mara.

Slavko posljednjih nekoliko mjeseci najviše vremena provodi u plesnoj dvorani na probama s partnericom i mentoricom Gabrijelom Pilić, a nerijetko im društvo prave i njegovi ljubimci, kujice Buba i Mara, koje su mu uz to cimerice i prijateljice. One su osim simpatija svog vlasnika osvojile i one njegovih obožavatelja, a sada je Sobin odlučio podijeliti njihovu preslatku fotografiju s jednostavnim opisom – "Ponedjeljak".

Mnogi komentari raznježenih obožavatelja dali su do znanja kako su Buba i Mara prave slatkice, a neki su poručili kako je "Mara slatka, ali Buba je s planete Cukar. Ne možeš biti toliko divna."

