Hrvatski glumac Slavko Sobin prisustvovao je premijeri filma na 69. Pula Film festivalu, a sve je oduševio bojom odijela koje je odabrao.

Naš uspješni glumac Slavko Sobin prisustvovao je premijeri filma ''Divljaci'' na 69. izdanju Pula Film festivala, a šarmantni je muškarac sve oduševio odabirom odijela za ovu prigodu.

Slavko je odjenuo zeleno odijelo koje mu je savršeno pristajalo, a ispod je imao bijelu košulju i tamno smeđe cipele.

Sobin slovi za jednog od najzgodnijih glumaca na našoj sceni, a svake nas godine ponovno oduševi nevjerojatno isklesanim tijelom u koje je uložio velik trud.

Veliki je zaljubljenik u vježbanje, a na Instagramu se nerijetko pohvali fotografijom svog mišićavog torza.

Prošle godine, Slavka su pratitelji mogli gledati u seriji Nove TV ''Dar Mar'' u kojoj je igrao supruga atraktivne Suzane, koju je utjelovila lijepa i talentirana glumica Martina Stjepanović, a Slavko nam je otkrio kako je jedva dočekao priliku da ponovno surađuje s njom.

"Cijela ova godina mi je nekako obilježena radom s nekim kolegama s kojima često radim, od četvrte sezone 'Crno-bijelog svijeta', preko 'Bogu iza nogu' i sad 'Dar Mar'. To su sve ljudi koji puno rade jer je s njima lako raditi. Na tom setu osjećam se kao kod kuće i onda se strašno lako igrati, što je osnova za kvalitetu ovakvog proizvoda. Napokon me spojilo s Martinom Stjepanović, već dugo to oboje priželjkujemo i jedva čekam gdje će naša priča u seriji ići. Jedino što me malo muči jest ta pusta mladost na setu, obožavam ih sve, ali nezgodno je shvatiti da lagano postaješ stariji kolega", rekao nam je Slavko uoči pojavljivanja u seriji.

