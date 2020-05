View this post on Instagram

Ono kad se dogovoriš s prikom da ovaj video nikad neće ugledat svjetlo dana, ali onda njemu bude rođendan i naravno da mu ga moraš pokvarit. Želim ti još puno pokvarenih rođendana, jer nema toga kolko te ja mogu spustit, a da me ti ne poklopiš gore i ispadneš veća faca. That's what friends are for. Sretan rođendan @ivansaric #kipingitril