Slavica Rokvić oglasila se prvi put na Instagramu nakon smrti svog supruga Marinka Rokvića.

Srpski pjevač narodne glazbe Marinko Rokvić ispraćen je na posljednji počinak u Beogradu, nakon što je preminuo od posljedica raka gušterače, a njegova obitelji ne krije koliko je slomljena zbog tog tužnog događaja.

Marinkova supruga Slavica smogla je snage i prvi put se oglasila na svom profilu na Instagramu gdje je inače rado dijelila njihove zajedničke fotografije pune ljubavi.

"Jutro, to sumorno subotnje jutro. Tišina, koja ne umiruje već razdire grudi. Srce koje od bola savija leđa, s mukom se ispravljam i mislim da pobjedu nosim. A koga sam pobijedila? Skrhan u trenu u meni puca svaki atom postojanja, ludilo koje prijeti da nadjača razum. Tuga koja me bez pitanja uvlači u svoje skute. Osjećaj borbe jenjava i gubi se u daljini. Smiraj, a da li je? Samo na tren i on se gubi. Poraz, patnja, očaj, nevjerica, nedostatak zraka... Svjetlost koja podiže i plaši. Svijest koju ne priznajem jer surovim grčenjem iskrivljuje i kvasi mi lice. Boli i odjednom znam da se s njom nosim. Nije smrt kad umireš. Već kad voliš nekog, a bez njega ostaješ. Kad sve u tebi utihne, a ti i dalje dišeš, živiš. Stid zbog slabosti koja nadjačava. Pred tobom zavezanih ruku stojim, nemoćna da priznam poraz. A ti u postelji uzvišen, veličanstven, dostojanstven s osmijehom na licu usnulog i slobodnog poput ptice s likom svetih nijansi. Zagledan u daljinu do koje ne mogu doprijeti. I onda kao da čujem tvoje reči: “Slavuju, ne tuguj radosna budi”. Pokušavam dušo, radost u bolu tražiti. Izvini, željela bih, ali je ne pronalazim", napisala je shrvana Slavicu uz njihovu zajedničku fotografiju.

"Draga, Marinko živi u svakom tvom dahu, misli, pogledu. Nije smrt kada umireš, on je s tobom vječno mila", "Marinka ćemo se sjećati kroz njegove pjesme, on zapravi živi u njima", "Nikad ljepše napisano i nikad ništa tužnije. Budite jaki", "Marinkova duša je u Vama i kroz Vas on živi", "Budite jaki i ponosni na svoju obitelj", "Nikada ništa tužnije i ljubavnije nisam pročitala. Anđeli s njim, a Vama veliki zagrljaj", dio je poruka kojima su joj pratitelji ukazali podršku i ljubav.

Marinko i Slavica, koja je inače iz Zagreba, gdje su se i upoznali, u braku su bili od 1985. godine pa sve do njegove smrti, a zajedno su dobili sinove Nikolu i Marka.

Marinko Rokvić preminuo je u 68. godini nedugo nakon što se doznalo da je u teškom zdravstvenom stanju i da mu je dijagnosticiran rak gušterače, a iza sebe je osim Slavice ostavio i sinove Marka, Nikolu i Darija.