Sophie Xeon, čiji je album " "Oil of Every Pearl’s Un-Insides" bio nominiran za prestižnu nagradu Grammy, je stradala u nesreći u Ateni gdje je živjela

Škotska glazbenica Sophie Xeon, koja je poznatija samo pod umjetničkim imenom Sophie, preminula je u 35. godini, piše britanski The Guardian.

Vijest o smrti je potvrdio njezin menadžer. "Sophie je preminula usred tragične nesreće. Molimo za privatnost i poštovanje njene obitelji te suosjećanje s njenim obožavateljima. Jedna je od najutjecajnijih umjetnika u posljednjem desetljeću. Ne samo zbog genijalne produkcije i kreativnosti već i zbog poruke koju je odašiljala. Ikona oslobođenja", rekao je.

Stradala je u nesreći u Ateni gdje je živjela, a obožavatelji se od nje opraštaju na društvenim mrežama.

Inače, Sophie je rođena i odrasla u Glasgowu, a 2013. je objavila debitantski singl "Nothing More to Say". 2018. je izašao njezin prvi glazbeni album "Oil of Every Pearl’s Un-Insides" koji je bio nominiran za prestižnu nagradu Grammy.

Glazbenica je bila transrodna osoba i o tome je progovorila za The Guardian. "To znači da si pojedinac koji promatra i osjeća svijet i svoje tijelo dovodiš u ravnotežu sa svojom dušom i duhom", ispričala je.