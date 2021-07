Filip Zubčić pokazao je da uživa s djevojkom Anom Vukojom u odmoru na našoj obali.

Skijaš Filip Zubčić (28) objavio je na Instagram storyju fotografiju sa svojom djevojkom Anom Vukojom s kojom uživa u prvom zajedničkom ljetovanju.

Par je pozirao sa smiješkom od uha do uha dok odmara na našoj obali. Filip je pokazao isklesani torzo, a i njegova djevojka Ana je u minijaturnom bikiniju oduševila svojim istreniranim tijelom.

Kako piše Story, Zubčić i Vukoja su skupa od proljeća ove godine i osim toga se ne zna puno o njihovoj vezi. Dodaje kako je Ana članica Kluba ritmičko sportske gimnastike Poreč iz Poreča.

Usto, plavokosa ljepotica ima privatan Instagram profil na kojem je prati više od 1.500 ljudi.

Inače, Filip je u svibnju prošle godine progovorio o ljubavi za In magazin. Priznao je da fotografije njegove zavidne forme, kojima se ponekad hvali na Instagramu, izazivaju pozornost nježnijeg spola.

"Što se tiče ozbiljnih cura nula bodova jer na skijanju smo jedno 200 dana godišnje, a kad dođem doma već imam toliko planova, idemo na more, idemo kajtat i nitko se nažalost još ne uklapa u tu moju priču. Meni ako se cura svidi to je to, ali ne možeš natuknice raditi kakva će ti cura biti, to dođe valjda", ispričao je.

O ljubavi je prošle godine progovorio i za Story. "Trenutačno sam slobodan, a slobodno vrijeme trošim na sebe. Jednom sam rekao da više volim plavuše, ali to ne znači da ne zamjećujem ostale djevojke. Javljaju mi se na društvenim mrežama, a tu i tamo odgovorim. Fotografirao sam se bez majice za 'Men’s Health' pa im se možda to svidjelo", rekao je skijaš.