Siniša Vuco pohvalio se fotografijom s predivnom suprugom Jelenom Vuco s koncerta rock sastava Guns N' Roses.

Naš pjevač Siniša Vuco u javnosti se rijetko pojavljuje sa suprugom Jelenom Vuco, a sad je napravio iznimku i objavio njihovu zajedničku fotografiju na svom Instagram profilu.

Jelena i Siniša proteklog su vikenda bili na koncertu rock sastava Guns N' Roses u Münchenu, a Vuco je uspomenu morao podijeliti sa svojim pratiteljima.

Vuco i Jelena pozirali su jedno pokraj drugog dok se u pozadini vidi velika pozornica. Jelena ja ukrala svu pažnju u crnoj majici na bretele i predivnim osmijehom dok je Vuco pozirao u prepoznatljivoj kapi, sunčanim naočalama i košulji boje trule višnje.

Par je zajedno su već više od 26 godina, upoznali su se prije 31 godinu, a zajedno imaju i troje djece: Vilibalda, Brigitu i Katarinu.

Siniša je prije Jelene imao drugu suprugu s kojom ima sina Luku.

Na Splitskom festivalu ove godine, najmlađa Katarina privukla je golemu pažnju svojom ljepotom, a za fotografe je ponosno pozirala s ocem i bratom Vilibaldom.

Vilibald je s Vucom nastupio na festivalu s pjesmom ''Ludo srce'', a mladić ne krije da je na tatu naslijedio ljubav prema glazbi i pjevanju.

Šuškalo se i da su on i Domenica Žuvela, s kojom je plesao, nešto više od prijatelja, međutim oni su to opovrgnuli i pjevačica je priznala da ima dečka, ali da to nije on.

"S Domenicom se intenzivno družim zadnjih par godina. Upoznali smo se u Splitu, preko zajedničkih prijatelja. Imamo sličnu energiju, volimo društvo, zabavu i zezanciju. Ona je stvarno divna osoba, jako je dobra i nježna, a opet pomalo divlja, što meni odgovara. Između nas nema ništa više od prijateljstva. Osim toga, prijatelj sam i s njezinim dečkom", izjavio je Vilibald tada za Slobodnu Dalmaciju.

Osim Vilibalda i Katarine, Vuco ima i kćer Brigitu, koja je javnosti postala poznata nakon nastupa na Dori s pjesmom ''Noći pijane'', ali nije odnijela pobjedu.

Lijepa kći bivšeg kontroverznog para odrasla je u pravu ljepoticu, na prvu je vidljivo od koga je naslijedila izgled! +28

Ana Gruica objavila zaljubljenu fotku sa suprugom, no pažnju su i ovaj put ipak ukrale obline naše glumice! +33