Siniša Vuco ima četvero djece sa suprugom Jelenom, a Brigita, koja je krenula njegovim stopama, najmlađa je.

"Piše pjesme i glazbu, radi to sama bez ičije pomoći. Vjerujte mi da se za trap-muziku nije rodila talentiranija osoba. Ona je ušla u to iz hobija, a surađuje s producentom, sinom Alke Vuice, Arianom. To što oni stvaraju nešto je strašno kvalitetno, produkcija je vrhunska, Arian to brutalno radi. Zamolio ju je da otpjeva info i kad ju je čuo, rekao je da je to pun pogodak. Brigita ima odličan vokal, a i lijepa je na tatu", ispričao je Vuco za tportal.

Glazbenik i supruga Jelena osim Brigite imaju sinove Vilibalda i Luku te kćer Katarinu, a žive u Svetoj Nedelji. Vucu je najmlađa kćer osim talentom za glazbu oduševila i jer je nedavno rodila i postao je djed.

"Prije deset dana postao sam djed! Osim što će biti trap-zvijezda, moja Brigita mi je rodila unuku", rekao je Siniša za tportal. Njegova se kći i sama pohvalila sretnom viješću na Instagramu, a prema mašnici na bebinoj glavi čini se da je rodila curicu.