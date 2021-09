Siniša Škarica je na svom Facebooku posvetio podulju objavu autorici Marini Tucaković.

Legendarni domaći glazbeni producent i nekadašnji urednik diskografske kuće Jugoton, Siniša Škarica, na svom je Facebooku posvetio podulju objavu preminuloj autorici i hitmejkerici Marini Tucaković.

"Oprosti Marina", naslov je njegove objave u sjećanje na nenadmašnu heroinu pop stiha. "Otišla je Marina. Iz mog života, de facto, još davne 1991. Nenadmašna heroina pop stiha. Gotovo trideset godina potom ona je još uvijek bila kraljica rima koje više nisu dopirale do mojeg uha. Ali ta činjenica ne umanjuje prazninu koja sada konačno nastaje. I prigovor savjesti popraćen razumljivim upitnicima što su se povremeno - ali, istina, rijetko - iz zajedničkog nam dijela, sad već davnog, njezine bogate i ne baš sretne biografije, sve ovo vrijeme javljali. Od rujna one teške, neizvjesne 1991. kada se u metežu probijanja zvučnog zida, nevidljivih snajpera, pucnjeva, raketiranja, zlogukih sirena i sklanjanja u kućne podrume, skloništa, javio jedan od rijetkih glasova brige, suosjećanja i pomoći („jeste li dobro? jesu li djeca u redu?“), glas s one druge strane, s onog poznatog telefona 011 456 426. (Jednom je izjavila: uvijek sam imala strah za ljude koje sam voljela.) Onda je krenuo ozbiljan, krvavi rat. Sve veze su bile prekinute. Zaokupljeni vlastitim životima i preživljavanjima, čak i onda kada se Zapad pod kodiranim pozivom „rock and roll“ (ironično, zar ne?) obrušio nad ostacima bivše države, pa ranih 2000-ih kada je posao odmrzavao zaleđene granice, kada sam se prvi put zaputio u bivši nam glavni grad, među obnovljenim vezama nisam našao onu njezinu, nisam našao vremena uzvratiti onaj poziv pun brige, pitanja i suosjećanja. Ni kada je izgubila mlađeg sina, kada je saznala za tešku bolest! Što se to dogodi u ljudskoj glavi? Ostao sam dužnik. Ad infinitum. Dakle, ni ovi reci neće ispraviti nečinjeno. To je kao ispovijed, kao potreba da se dobije oprost od onog koji ti ga više ne može dati", započeo je Škarica.

"Marina je postala majstorica štos rima, pjesama dosjetke; njezina stihotvoračka imaginacija hranila se uspjesima neobičnih rješenja - i posljedično rekordnim nakladama onih koji su ih pjevali - gotovo kao svojevrsnim afrodizijakom; slično kako su jednostavne harmonijske progresije i uhu podatne kantilene jedne goleme kajdanke svojim enormnim uspjesima s top lista godili njihovom ingenioznom stvaraocu Đorđu Novkoviću. Marina Tucaković kao Đorđe Novković stiha? Zašto ne!", istaknuo je.

"Da, Marinu sam prvi put sreo u Jugotonovoj legendarnoj prodavaonici i bio je to početak jedne uspješne poslovne suradnje pune međusobnog poštovanja, pa da se poslužim i čuvenom završnom replikom iz Casablance: jednog, činilo se, divnog prijateljstva. „Mama, tata, ovo je Siniša Škarica, muzički urednik iz Zagreba, iz Jugotona“, predstavila me je svojim dobrim roditeljima kad sam ih posjetio na Vračaru u njihovu obiteljskom stanu jedne višekatnice blizu glasovite Kalenića pijace", stoji u objavi.

"Otpočetka smo je vidjeli kao heroinu rocka. Imena koja je poštovala, bendovi i njihovi lideri bili su Bijelo dugme i Goran Bregović, Riblja čorba i Bora Đorđević, Azra i Đoni Štulić. Voljela je novi talas. Dapače, osjećala se kao njegov dio", istaknuo je Škarica.

"Da, Marina, poetesa nevjerojatnog asortimana. Rekli smo: počela je 1973. sa Srđanom Marjanovićem i akustičarskim triom DAG, preko Yu grupe, Slađane Milošević, Bisere Veletanlić, Smaka, Olivera Mandića i Mirzinog jata do Zane, Čolića, Nede, Miše, Doris, Massima Savića i Magazina – od Apsolutno tvoj, preko Dodirni mi kolena do internacionalne Zora je i Što to bješe ljubav. Na dva posljednje albuma Magazina, Dobro jutro i Da me te zaljubit u mene (1989. - 1991.) dijeleći tekstove s mladom Vjekoslavom Tolić, budućom Huljić, simbolički će predati svoj rukopis hrvatskoj pop diskografiji. Rime Vjekoslave Huljić bit će svojevrstan hommage neusporedivoj Marini Tucaković, nenadmašnoj heroini pop stiha", zaključio je.