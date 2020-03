Siniša Ružić u drugoj emisiji showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' gledatelje je prisjetio na film Evita, pa je kao Madonna izveo pjesmu ''Don't cry for me Argentina''.

Siniša Ružić i za drugu emisiju showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' morao je sakriti sve muške atribute jer je na binu stao kao pop kraljica Madonna i to iz filma Evita, te je izveo pjesmu ''Don't cry for me Argentina''.

Kako je sam rekao, Madonnu mu je bilo puno teže raditi jer je statičnija od Cardi B u koju se transformirao za prvu emisiju.

''Jako mi se svidio onaj glumački pogled u daljinu, vokalno jako dobro'', zaključila je Indira.

Igoru je jasno da je Siniši ovaj put bilo puno teže, ali kako se našalio, Siniša ga je sad podsjetio na snašu koja se sredila za proštenje.

Nives je Sinišu opisala kao najslađu Madonnu ikad.

''Ovo je jako zahtjevna pjesma, ako Madonna ovo čuje, sigurno će zaplakati'', zaključila je Nives, dok mu je Navojec čestitao na izvedbi jer, prema njegovom mišljenju, ovo uopće nije bilo lako odraditi.