Sinead O'Connor odlučila je postati muslimanka.

Pjevačica Sinead O'Connor, putem svojeg Twitter profila, otkrila je da više nije dio katoličke crkve te da je postala muslimanka. Čak je i promijenila ime te se sada zove Shuhada’ Davitt.

"Želim ponosno objaviti da sam postala muslimanka. Bio je to prirodni zaključak mojeg inteligentnog teološkog putovanja. Sve svete knjige vode prema Islamu. Imat ću i novo ime. Zvat ću se Shuhada", kazala je pjevačica.

Također pjevačica je pokazala i video na kojem uči ezan, što je muslimanski poziv na molitvu.

"Ovo je moj prvi pokušaj učenja, neke riječi još uvijek izgovaram krivo ali ovo je samo prvi od mnogo njih koji slijede" kazala je Shuhada’ Davitt.



Here is my 1st attempt at singing the Azan. I got some pronouncition wrong because emotions took me from my page... but there’ll be hundreds of others onstage to come ... https://t.co/vDFyheqOOc