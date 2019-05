Meghan Markle i princ Harry danas će javnosti predstaviti bebu od Sussexa, kako je od milja zovu, a londonske ulice već su pune vjernih obožavatelja.

Novorođeni sin vojvotkinje Meghan Markle i princa Harryja spreman je upoznati svijet, kao i svijet njega, jer slatko iščekivanje prvih fotografija nove kraljevske bebe ne jenjava.

Londonske su ulice prepune vjernih obožavatelja koji jedva čekaju upoznati bebu od Sussexa.

No čini se kako će i u toj situaciji vojvotkinja i vojvoda od Sussexa prekršiti kraljevsku tradiciju, kao nebrojeno puta dosad jer su prema pisanju Daily Maila za prvo snimanje svog sina angažirali američku televizijsku kuću CBS, a ne BBC.

Odluka je to koja je iznenadila britanske medije, uključujući i BBC, ali i kraljevsku palaču. Ipak, ako uzmemo u obzir da na CBS-u radi novinarka Gayle King, s kojom je Meghan jako bliska i koja je bila jedna od gošći luksuzne zabave darivanja djeteta u New Yorku, to možda i nije tako iznenađujuće.

Izvor s kraljevskog dvora objasnio je kako je razlog angažiranja američke televizijske kuće međunarodni interes. Britanski su mediji navodno bijesni zbog te odluke i zabrinuti jer se boje kako će ta odluka utjecati na zemlje Commonwealtha poput Australije, Kanade i Novog Zelenda i tamošnjih medija.

"Odluka je to koja je sve iznenadila i nije dobro primljena u određenim krugovima", izjavio je neimenovani izvor.

Podsjetimo, Meghan i Harry postali su roditelji dječaka u ponedjeljak, a iako je porođaj bio obavijen velom tajne, strani mediji pišu da je rodila u londonskoj bolnici Portland.

Princ Harry nije krio koliko je sretan zbog dolaska maloga nasljednika na svijet.

Još se ne zna jesu li roditelji odabrali ime za svog dječaćića, sedmog u redu za nasljeđe kraljevskog trona, nakon princa Harryja i svojih bratića i sestrične – princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa, djeda princa Charlesa i strica princa Williama.

Pretpostavlja se da će mali princ imati dvojno državljanstvo, američko i britansko.