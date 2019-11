Maks Rucner i Đuro Pavo Dolenčić oduševili su žiri "Supertalenta" plesnim umijećem.

Prošle nedjelje u popularnom showu "Supertalent" predstavio nam se i break dance dvojac Đuro i Maks.

Maks Rucner i Đuro Pavo Dolenčić oduševili su žiri plesnim umijećem, a kako su sami priznali, od drugih breakera razlikuju se po svemu te smatraju da baš i nemaju konkurenciju.

"Pa, nisam dugo pomislila 'Bože, kako je kratak nastup'. Ovo je bilo toliko dobro da je prošlo u sekundi, atraktivan nastup, baš pašete ovoj pozornici", bio je Majin komentar. "Meni je ovo bilo izvrsno, ja se već sad veselim polufinalu", poručila im je Martina.

"Nastup je bio jako dobar i baš me zanima kako će biti u polufinalu", bio je kratak Janko. "Nisam baš vau sa svim elementima, iako to je OK, sve u svemu, ali za sljedeći se nastup još malo sinkronizirajte", zaključio je Davor.

No gotovo nitko u nedjelju nije znao da je Đuro 16-godišnji sin poznatog hrvatskog redatelja Krešimira Dolenčića i dramaturginje Ane Turković.

Iako nije krenuo stopama roditelja, ipak je ostao u umjetnosti, što je potpuno logičan slijed. I on i njegov plesni kolega ističu kako im je jako stalo do te vrste plesa i ne namjeravaju se prestati baviti njime.

Ovo je samo njihov početak te dvojcu želimo puno sreće u daljnjem radu i u nastavku popularnog showa.

