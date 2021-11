Sin Marine Tucaković je za Nova.rs ispričao detalje pogreba svoje majke 40 dana nakon njezine smrti.

Sin autorice Marine Tucaković koja je prije 40 dana preminula u 68. godini života dao je prvi intervju nakon sahrane svoje majke. Za Nova.rs osvrnuo se na informacije koje su se pojavile na dan sahrane, a prema kojima je Milan Laća Radulović zatražio od Cece Ražnatović, Saše Matića i Milana Kalinića da ne prolaze grobu njegove majke.

"Stvar je bila jako jednostavna – odredili smo krug najužih, koji će biti u kapeli, a prije toga su ljudi dolazili izjaviti sućut. I njih smo zamolili da poštuju pravila – da nema rukovanja i ljubljenja, da nema ljubljenja lijesa i ostalog. Imali smo, naravno, i osiguranje koje je njima to govorilo, i to su sve ljudi poslušali. U jednom trenutku, pojavio se svećenik, tu smo zatvorili kapelu", ispričao je za Nova.rs. Ističe kako se on obratio okupljenima nakon pokopa.

"Nije bilo puno ljudi. Zamolio sam ih samo da ostave cvijeće i da se približe grobu te oproste od Marine u trenutku kada završi cijela ceremonija. To je bilo to. Priče o nekom skandalu na sahrani nisam ni čitao, čitao sam samo ono što su mi neki ljudi slali", objasnio je.

Marina Tucaković iza sebe je ostavila supruga Aleksandra i sina Milana Radulovića. Obojica su nakon njezine smrti u priopćenju izjavila da će Marina biti sahranjena prema vlastitim željama.

"Marina nikada nije voljela patetiku i masovno obilježavanje njene smrti bilo bi protiv duha po kom je živjela i radila. Njena želja je uvijek bila da bude sahranjena u obiteljskoj grobnici, zajedno sa svojim sinom Milošem, a ne u Aleji Velikana. Nije voljela pompu. Njena želja je bila da se sahrana obavi intimno, u krugu najuže obitelji i prijatelja, uz prisustvo svećenika i obred. Zbog epidemiološke situacije i u želji da zaštitimo naše najbliže od te strašne bolesti koja je na kraju svega odnijela Marinu, želimo se oprostiti od nje bez prisustva publike i novinara", zamolila je Marinina obitelj onda.