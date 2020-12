Sin dizajnerice i stilistice Rachel Zoe, devetogodišnji Skyler, preživjeo je pad sa žičare s 12 metara visine, a ona je događaj prepričala na svojem Instagramu.

Američka modna dizajnerica i stilistica slavnih Rachel Zoe i njezin suprug Rodger Berman za vikend su na skijalištu proživjeli horor svakog roditelja, prenosi The Mirror.

Njihov stariji sin, devetogodišnji Skyler doživio je nesreću koju je dizajnerica sada detaljno opisala u svojim storyjima na Instagramu.

"Nemam običaj objavljivati ovakve stvari no želim sve podsjetiti na to koliko je život krhak i kako se sve može promijeniti u trenutku", napisala je preko fotografije svojeg sina iz bolnice, a zatim je ukratko prepričala što mu se dogodilo.

"Moj sin pao je sa žičare, s 12 metara visine, a sve se moglo lako spriječiti da je operater odmah reagirao kad je vidio što se događa... Dok je suprug panično vrištao i molio da se žičara zaustavi, heroji iz skijaške patrole brzo i precizno procijenili su gdje će Skyler pasti i na to mjesto stavili su prostirku - spasili su mu život", napisala je dizajnerica.

Otkrila je i da se dječak dobro oporavlja te da je sjajno raspoložen, ali je i još zbunjen i u bolovima.

"On je najhrabriji dječak kojeg poznajem, a mama i tata su još nasmrt preplašeni zbog svega", napisala je Zoe koja je sina i snimila kako govori: "Pozdrav svima. Ok sam, samo me boli."

Osim Skylera, Rachel i Rodger, koji su u braku od 1996. godine, imaju i sedmogodišnjeg Kaiusa.