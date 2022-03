Simone Ashley progovorila je otvoreno o scenama seksa u seriji "Bridgerton" u kojoj glumi lik Kate Sharme.

Britanska glumica Simone Ashley ovih je dana u središtu pozornosti zbog nove uloge u drugoj sezoni hit-serije "Bridgerton" za koju sama kaže da je puna seksualne napetosti zbog čega je neće gledati sa svojim roditeljima.

"Druga sezona je puno dražesnija, puno je drame i puno seksualne napetosti. Moji roditelji će to gledati, ali ne sa mnom", izjavila je 26-godišnja Simone u intervjuu za NET-A-PORTER.

Uz to je odradila zadivljujuće snimanje odjevena u zelenu haljinu s dubokim dekolteom i izrezima sa strane, kao i u pletenom topiću i širokim hlačama.

Serija "Bridgerton" postala je poznata po vrućim scenama seksa već u prvoj sezoni u kojima su se u glavnim ulogama našli Phoebe Dynevor i Regé-Jean Page.

No, prema pisanju The Suna, obožavatelji sada mogu očekivati ​​nešto mirniju romansu između novih glavnih likova Anthonyja Bridgertona kojeg glumi Jonathan Bailey i Kate Sharme koju je utjelovila Simone. Njih dvoje je snimilo scenu seksa od tri minute, a gledatelji će morati pričekati kraj sedme epizode za pravu razuzdanu scenu.

"Nikada nismo radili scenu seksa samo radi snimanja scene seksa i mislim da nikada nećemo to raditi. Sve to služi široj svrsi i tu je druga priča ove sezone i različiti likovi, Anthony i Kate se jako razlikuje od Daphne i Simona. To je druga priča", pojasnio je jedan od kreatora serije Chris Van Dusen.

