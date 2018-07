Bivša starleta Simona Mijoković spas je našla u vjeri.

Bivša starleta rodila je svoje treće dijete.

"Čudesno te stvorio, hvala ti Bože moj. Blagoslovljen dan tvog začeća, blagoslovljen dan tvoj rođenja, blagoslovljen svaki dan tvog života. Neka život tvoj bude Bogu na slavu i hvalu, a tebi ljubljena kćeri na radost i spasenje. Amalia", napisala je Simona Mijoković pored fotografije ručice svoje kćerkice koju je rodila prošlog vikenda.

Bivša starleta koja je novinske stupce punila burnim brakom s Antom Gotovcem nakon razvoda postala je preobraćenica, a ljubav prema vjeri svakodnevno propovijeda i na svojim društvenim profilima.

Zgodna bivša manekenka pronašla je i ljubavnu sreću s drugim suprugom Stanislavom Mijokovićem koji je također veliki vjernik i zbog kojeg se preselila u austrijski Linz gdje brine za kućanstvo. Par ima sina Joshuu, a iz propalog braka Simona ima i kćer Gabrijelu koja živi s njima.

"Ljubljeni moj mužu, Gabice moja, Joshua sine moj ! Vi ste moja obitelj ! Najveci dar mog Spasitelja . Volim vas najviseee! I ne postoji dan da ne kazem Isuse hvala Ti za moju obitelj . Sada nas je petoro, hehe", dodala je ponosna majka koja je iza sebe u potpunosti ostavila skandalozni život koji je godinama zabavljao javnost.

Problemi s alkoholom i drogom, javne svađe, prostitucija, bulimija, očevo zlostavljanje... Sve je to svakodnevno obilježavalo njezin život, a koliko je situacija ozbiljna, postalo je jasno kada je Simona održala govor pred crkvenom zajednicom te ispričala detalje koji su šokirali javnost. Njezin govor trajao je 20 minuta, a nekoliko je puta tijekom njega bila upozorena gdje se nalazi.

Tada je i istaknula kako ju je iz pakla izvukao pokojni fra Zvjezdan Linić s kojim ju je upoznao bivši suprug Ante.

Nedugo nakon kraha prvog braka, Simona je počela svakodnevno odlaziti u crkvu te sudjelovati na raznim duhovnim obnovima, a u to vrijeme se počela školovati i za šminkericu. No nakon što je upoznala sadašnjeg supruga, ponovni preokret. Simona se s Gabi preselila u Austriju te u potpunosti posvetila brizi za obitelj, no ističe kako i dalje svakodnevno odlazi na misu.

Tvrdila je i kako su ona i Stanislav prakticirali predbračnu čistoću, a treća trudnoća uslijedila je samo nekoliko mjeseci nakon što je rodila sina.