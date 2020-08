Silvio Berlusconi, čija se imovina procjenjuje na 6.5 milijardi dolara, u vezi je s Martom Fascinom, kolegicom iz stranke Forza Italia.

Biznismen i bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi (83) ima novu, još mlađu partnericu.

Kako pišu talijanski mediji, riječ je o 53 godine mlađoj političarki, njegovoj kolegici iz stranke Forza Italije Marti Fascini. Silvio i njegova atraktivna djevojka viđeni su skupa na Sardiniji gdje on ima vilu.

Berlusconi i Fascini imaju ista politička uvjerenja te vole i isti nogometni klub. Riječ je o A. C. Milanu kojem je Silvio bio predsjednik, a Marta je isto radila tamo.

Par je viđen u ožujku zajedno još u ožujku u odmaralištu Grand Resort u švicarskoj općini Bad Ragaz i već tada se šuškalo da su u vezi, no nijedno od njih to nije potvrdilo. No ubrzo je Silvijev glasnogovornik priopćio da je prekinuo s Francescom Pascale (35) nakon 10 godina.

Francesca sada ljubi talijansku pjevačicu Paolu Turci (55) koja je ranije bila u braku s novinarom Andreom Amatijem. Talijanski mediji tvrde da je Berlusconi sada namjerno organizirao da ga se uhvati s Martom jer je bijesan što njegova bivša partnerica ljubi ženu i smatra da ga time sramoti.

Inače, vrijednost Silvijeve imovine se procjenjuje 6.5 milijardi dolara, a iza sebe ima dva braka te je dobio petero djece.