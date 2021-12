Siena Uremović je u finalu showa "Supertalent" izvela sjajnu plesnu točku i ostavila žiri u čudu, a nakon svega mogli su joj se samo diviti.

Siena Uremović je u finalu "Supertalenta" izvela gotovo nadljudsku plesnu točku što su primijetili i pojedini članovi žirija, a uz to je poslala snažnu i motivirajuću poruku.

''Perfekcionist sam, sve treba biti na poseban način razrađeno, odrastajući shvatila sam da je stavljen nepotreban pritisak na djecu, a to ne treba biti tako, pogotovo ako volite to što radite. Ja sam ovdje jer ja ovo obožavam. Što se tiče finalnog nastupa, znam da će svi htjeti dati najbolje od sebe, a ja sam odlučila da ću napraviti suprotno i da ću umjesto toga odraditi nastup kojim ću poslati poruku. Ovo je nešto iznad onoga što sam ikad mogla i zamisliti. Voljela bih da Supertalent nikad ne završi'', priznala je Siena uoči nastupa u finalu.

"Ovo je za mene nadnaravno iskustvo, strahovito generalno uživam u plesu, ali to kako Siena živi ples, to je nešto posebno. Ne samo da je poslala poruku kroz video, nego kroz ovu žešću aktualnost, a to je da se svi trudimo biti mali gladijatori u ovim vremenima", zaključila je Martina Tomčić.

"Žena koja može sve i pritom ima prekrasno lice, tu skromnost i opet nas očara. Svaki put se pitam je li ovo moguće, jedan od onih nastupa koje želiš gledati čim duže. Nebo ti je granica i dala bih sve za samo jedan dan tvoga tijela, samo da vidim što se sve može s njim. Ti si stvarno pravo hrvatsko čudo", rekla joj je Maja Šuput nakon nastupa.

"Ako bi na neko intergalatičko natjecanje trebalo poslati predstavnika ljudske vrste, ja bih poslao Sienu jer bilo bi super da njezine fizičko-motoričke sposobnosti, ali i sustav vrijednosti ima što veći postotak čovječanstva. Mislim da bi onda bilo puno ljepše na ovoj našoj maloj kuglici", zaključio je Davor Bilman.

"Nevjerojatna moć i nevjerojatna elegancija i lakoća, apsolutno nevjerojatno", izjavio je Janko Popović Volarić.

Ova lijepa Australka hrvatskih korijena putovala je čak 33 sata kako bi se mogla predstaviti na audiciji našeg "Supertalenta", a prijavila se jer se oduvijek htjela vratiti u svoju rodnu zemlju i podijeliti svoj dar i strast prema plesu s hrvatskom publikom.

Siena je sjajne reakcije izazvala i u showu "America's Got Talent" gdje je posebno zadivila slavnu glumicu Sofiju Vergaru koja je njezin nastup podijelila i na društvenim mrežama.

"Bio je fenomenalan osjećaj nastupiti na pozornici showa 'America's Got Talent'. Žiri je bio jako ljubazan, čak mi je i Simon Cowell dao sjajne komentare“, prisjetila se tog iskustva, a otkrila nam je i kakve su slavne osobe koje je tamo upoznala uživo.

"Imala sam sreću upoznati brojne slavne osobe kroz prilike koje su mi se pružile i oni su baš poput mene i vas, osim što su poznati", kaže.

Uz ples, modeling i glumu, Siena se s 9 godina počela natjecati i na izborima ljepote gdje je dosad osvojila oko 500 tijara i sigurno joj nije lako obraniti se od dečki, no tata joj još brani da bude u vezi.

"To mi uopće ne pada teško. S obzirom na to da svaki dan satima treniram i potpuno sam posvećena tome, nemam baš vremena za dečke. Bit će još puno vremena za to u budućnosti", optimistična je Siena koja je svojim roditeljima zahvalna na svemu što rade za nju.

"Najveća podrška mi je obitelj. Oni su žrtvovali puno toga da bih ja mogla slijediti i postići svoje snove, nema riječi kojima bih mogla opisati koliko sam im vječno zahvalna za sve što rade za mene", zaključila je Siena.

