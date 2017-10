Do nedavno mnogi nisu znali kako uopće izgleda, a sada sasvim slučajnom osim lica pokazala je i gole grudi.

Pjevačica Sia jedna je od najvećih svjetskih zvijezdi, no unatoč iznimnoj popularnosti do nedavno gotovo nitko nije znao kako izgleda. Sia je godinama skrivala svoje lice iza plave perike ne želeći da je ljudi pamete po izgledu već po glazbi koju izvodi. No, na internetu je konačno osvanula fotografija na kojoj se Sia razotkrila.

Nije pokazala samo lice već i gole grudi dok je pozirala u bijelom ogrtaču i rozim papučicama. Sia je snimljena dok je radila na svom novom filmu, a eksplicitni dio fotografije sakriven je emotikonom banane.

"Upravo je režirala svoj prvi film. Nije imala pojma da su joj grudi ispale. Hvala ti što si mi dopustila da stvaram magiju s tobom", napisala je na svom Instagramu vizažistica Tonya Brewer uz nezgodnu fotografiju slavne pjevačice.

Inače, Sia trenutno radi na filmu "Sisters" u kojem glume Kate Hudson te zvijezda većine njezinih spotova, 14-godišnja plesačica Maddie Ziegler.