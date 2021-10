Shiloh Jolie-Pitt zablistala je još jednom uz Angelinu Jolie na premijeri filma " The Eternals" u Rimu.

Angelina Jolie ovih dana blista na premijerama svog novog filma "The Eternals", no u sjeni je definitivno ostavlja društvo s kojim se pojavljuje na crvenim tepisima, a riječ je o njezinim lijepim kćerima.

Za oko je posebno svima zapela 15-godišnja Shiloh Jolie-Pitt koja je očito odlučila iza sebe ostaviti svoj dječački stil i bira elegantne haljine u kojima ponosno pozira pred objektivima fotografa. Veliko je to iznenađenje obzirom na to da je neko vrijeme željela biti dječak, što je i njezina majka potvrdila prije nekoliko godina.

No Shiloh je prošla kroz stilsku transformaciju, a u crnoj haljini iznad koljena i bez rukava bila je gotovo neprepoznatljiva kada se pojavila na premijeri spomenutog filma u Rimu.

"Shiloh želi biti dječak", izjavila je Jolie 2010. godine za časopis Variety kada je otkrila i da njezina kći preispituje svoj spol od svoje treće godine.

"Ošišali smo joj kosu, kupujemo joj odjeću za dječake i osjeća se kao jedan od braće", kazala je tada njezina majka.

Još od prošle godine, Shiloh je postala tinejdžerska LGBTQ ikona, a pisalo se i da uzima hormone kako bi promijenila spol, no to nikada nije potvrđeno. Njezina promjena iznenadila je sada sve, no Angelina ni Shiloh o tome još nisu ništa javno rekle.

Inače, Shiloh ima sjajan odnos s Bradom i pisalo se kako bi voljela živjeti s njim nakon razvoda svojih roditelja te da joj posebno nedostaje otkako je krenula pandemija koronavirusa jer je lockdowna provela s Angelinom. Izvor blizak njezinu ocu otkrio je za Daily Mail kako Pitt samo želi što je moguće više vremena provesti sa svojom djecom nakon dobitka zajedničkog skrbništva.