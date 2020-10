Shia LaBeouf dobio je poziv na sud jer u lipnju verbalno i fizički napao čovjeka na ulici i ukrao mu kapu, zbog čega ga je ovaj tužio.

Američkog glumca Shiu La Beoufa ni ozlijeda ruke ne spriječava da gol i u uskim tajicama odradi svoj trening i ode na trčanje svojim kvartom u Los Angelesu.

U tim trenucima nikako ne može proći nezapaženo jer se impresivne tetovaže kojima je Shia ukrasio svoj torzo vide izdaleka, kao i mišići koji su rezultat svakodnevnog vježbanja.

Ovaj se 34-godišnji glumac, kojeg zovu i zločestim dečkom Hollywooda, našao u novim problemima i to nakon što je krajem rujna optužen za sitnu krađu počinjenu u lipnju. Shia se tako navodno upustio u incident i verbalnu prepirku koja je završila fizičkim obračunom jer je jednom muškarcu ukrao šešir, ročište je zakazano za 19. studenog.

To mu inače nije prvi iskustvo s kršnjem zakona, jer je bio uhićen još 2014. godine zbog ometanja izvođenja predstave "Cabaret" na Broadwayu kada je optužen za uznemiravanje i neprimjereno ponašanje. Tri godine kasnije uhićen je zbog pijanstva u javnosti zbog čega mu je sud propisao odlazak na rehabilitaciju i tečaj samokontrole bijesa. Iste su ga godine priveli i zbog napada na policajca kojeg je zamolio za cigaretu.

Shia je novinske stupce nedavno punio i nakon što se pomirio s bivšom suprugom 26-godišnjom Mijom Goth, od koje se zapravo nikada nije ni službeno razveo samo su predali papire usred turbulentnog odnosa.

Par se upoznao 2012. godine na snimanju filma "Nimfomanka", gdje su se zaljubili i počeli vezu. No ruže im nisu dugo cvjetale i njegovo problematično ponašanje dolazilo je sve više do izražaja, isto kao i ovisnost o alkoholu i drogama. U lipnju 2015. godine u Entertainment Tonightu objavljen je video u kojem jasno govori kako bi najradije ubio djevojku Miju, i to građanima jednog njemačkog grada koje je sreo u šetnji, nakon što su se žestoko posvađali. 2016. godine vjenčali su se u Las Vegasu, što je on potvrdio u showu Ellen DeGeneres nekoliko tjedana kasnije, no prema zakonu države Nevada njihov brak navodno nije bio legalno sklopljen.