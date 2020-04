Shawn Mendes i Camila Cabello trenutačno su jedan od najpopularnijih ljubavno-glazbenih parova za kojima vrište obožavatelji sa svih strana svijeta.

Američki pjevač i jedan od najpopularnijih pjevača današnjice Shawn Mendes i njegova kolegica Camila Cabello, s kojom je u sretnoj vezi, pokazali su svijetu još jednom koliko se vole, ali i kako provode ovo vrijeme u izolaciji, zbog koje su prisiljeni ostati kod kuće u Miamiju.

Par je uhvaćen u vlastitom dvorištu dok su razmjenjivali nježnosti i zabavljali se s vrlo malo odjeće na sebe. 23-godišnja Camila imala je crnu minijaturnu haljinu ispod koje nije nosila grudnjak, a 21-godišnji Shawn ponosno je istaknuo svoj goli torzo.

Mnogima omiljeni ljubavno-glazbeni par ranije ovog mjeseca oduševio je plemenitim potezom kada su iznenadili malene bolesnike dječje bolnice u Washingtonu, gdje su im priredili mini koncert i druženje putem interneta, a bili su i dio velikog koncerta One World u organizaciji Lady Gage.

Par je u vezi gotovo godinu dana, a njihove zajedničke fotografije pokazuju nam da ljubav između njih dvoje ne jenjava.

O njihovoj su vezi duže vrijeme kružile glasine, a potvrdila ih je sama Camila u intervjuu za britanski magazin Clash. Osim ljubavi veže ih i poslovna suradnja. Još 2015. godine snimili su prvi duet "I Know What You Did Last Summer", koji se našao na Shawnovu prvom albumu, a zatim i drugi singl naziva "Senorita", koji prati i vrući spot.